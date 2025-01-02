BTC Standard Hashrate Token 价格 (BTCST)
今天 BTC Standard Hashrate Token (BTCST) 的实时价格为 0.09431 USD。目前其市值为 $ 687.29K USD。BTCST 兑换 USD 的价格为实时更新。
BTC Standard Hashrate Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.08K USD
- BTC Standard Hashrate Token 当天价格变化为 +0.26%
- 其循环供应量为 7.29M USD
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今天内，BTC Standard Hashrate Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00024762。
在过去30天内，BTC Standard Hashrate Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0382952639。
在过去60天内，BTC Standard Hashrate Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0098633264。
在过去90天内，BTC Standard Hashrate Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.08187903440207737。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00024762
|+0.26%
|30天
|$ -0.0382952639
|-40.60%
|60天
|$ +0.0098633264
|+10.46%
|90天
|$ -0.08187903440207737
|-46.47%
BTC Standard Hashrate Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.14%
+0.26%
+8.97%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined.
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|1 BTCST 兑换 AUD
A$0.150896
|1 BTCST 兑换 GBP
￡0.075448
|1 BTCST 兑换 EUR
€0.0905376
|1 BTCST 兑换 USD
$0.09431
|1 BTCST 兑换 MYR
RM0.4215657
|1 BTCST 兑换 TRY
₺3.3300861
|1 BTCST 兑换 JPY
¥14.7859218
|1 BTCST 兑换 RUB
₽10.3731569
|1 BTCST 兑换 INR
₹8.0880256
|1 BTCST 兑换 IDR
Rp1,521.1288193
|1 BTCST 兑换 PHP
₱5.4520611
|1 BTCST 兑换 EGP
￡E.4.7862325
|1 BTCST 兑换 BRL
R$0.5979254
|1 BTCST 兑换 CAD
C$0.1358064
|1 BTCST 兑换 BDT
৳11.270045
|1 BTCST 兑换 NGN
₦145.9899938
|1 BTCST 兑换 UAH
₴3.9666786
|1 BTCST 兑换 VES
Bs4.80981
|1 BTCST 兑换 PKR
Rs26.2700505
|1 BTCST 兑换 KZT
₸49.5061483
|1 BTCST 兑换 THB
฿3.2329468
|1 BTCST 兑换 TWD
NT$3.0999697
|1 BTCST 兑换 CHF
Fr0.084879
|1 BTCST 兑换 HKD
HK$0.7327887
|1 BTCST 兑换 MAD
.د.م0.952531