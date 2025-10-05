Brotherhood（BOG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00001276 24H最高价 $ 0.00001457 历史最高 $ 0.00474994 最低价 $ 0.00001128 涨跌幅（1H） +0.98% 涨跌幅（1D） -9.19% 漲跌幅（7D） +8.20%

Brotherhood（BOG）当前实时价格为 $0.00001308。过去 24 小时内，BOG 的交易价格在 $ 0.00001276 至 $ 0.00001457 之间波动，市场活跃度显著。BOG 的历史最高价为 $ 0.00474994，历史最低价为 $ 0.00001128。

从短期表现来看，BOG 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.98%，过去 24 小时内变动为 -9.19%，过去 7 天内累计变动为 +8.20%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Brotherhood（BOG）市场信息

市值 $ 12.97K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 12.97K 流通量 1000.00M 总供应量 999,999,999.0

Brotherhood 的当前市值为 $ 12.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOG 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999999.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.97K。