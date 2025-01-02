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BROT 价格 (BROT)

USD

BROT (BROT) 实时价格图表

$0.0043177
$0.0043177$0.0043177
-12.70%(1D)

今天 BROT (BROT) 的价格

今天 BROT (BROT) 的实时价格为 0.0043177 USD。目前其市值为 $ 4.34M USD。BROT 兑换 USD 的价格为实时更新。
BROT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 350.15K USD
- BROT 当天价格变化为 -12.79%
- 其循环供应量为 999.98M USD

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BROT (BROT) 价格表现 USD

今天内，BROT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000633729820508643
在过去30天内，BROT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，BROT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，BROT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000633729820508643-12.79%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

BROT (BROT) 价格分析

BROT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00341242
$ 0.00341242$ 0.00341242

$ 0.00497906
$ 0.00497906$ 0.00497906

$ 0.00667046
$ 0.00667046$ 0.00667046

+5.38%

-12.79%

+284.50%

BROT (BROT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.34M
$ 4.34M$ 4.34M

$ 350.15K
$ 350.15K$ 350.15K

999.98M
999.98M 999.98M

什么是BROT (BROT)

Blockrot ($BROT) is the first tokenized, interactive 3D AI agent livestreamer and gamer. The project merges AI and gaming technology with the decentralized culture of Web3, offering real-time community interaction, co-creation and engagement. Its primary purpose is to build groundbreaking technology within an engaging, community-driven ecosystem where participants can co-create Blockrot and shape future innovations.

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BROT (BROT) 资源

官网

大家还在问：关于 BROT (BROT) 的其他问题

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BROT 兑换为当地货币

1 BROT 兑换 AUD
A$0.00690832
1 BROT 兑换 GBP
0.00345416
1 BROT 兑换 EUR
0.004144992
1 BROT 兑换 USD
$0.0043177
1 BROT 兑换 MYR
RM0.019300119
1 BROT 兑换 TRY
0.152457987
1 BROT 兑换 JPY
¥0.676929006
1 BROT 兑换 RUB
0.474903823
1 BROT 兑换 INR
0.370285952
1 BROT 兑换 IDR
Rp69.640312831
1 BROT 兑换 PHP
0.249778945
1 BROT 兑换 EGP
￡E.0.219123275
1 BROT 兑换 BRL
R$0.027374218
1 BROT 兑换 CAD
C$0.006217488
1 BROT 兑换 BDT
0.51596515
1 BROT 兑换 NGN
6.683713246
1 BROT 兑换 UAH
0.181602462
1 BROT 兑换 VES
Bs0.2202027
1 BROT 兑换 PKR
Rs1.202695335
1 BROT 兑换 KZT
2.266490261
1 BROT 兑换 THB
฿0.147967579
1 BROT 兑换 TWD
NT$0.141922799
1 BROT 兑换 CHF
Fr0.00388593
1 BROT 兑换 HKD
HK$0.033548529
1 BROT 兑换 MAD
.د.م0.04360877