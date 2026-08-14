Broak on Base 今日价格

Broak on Base (BROAK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.17%。当前 BROAK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BROAK。

Broak on Base 目前市值在 $ 25,432 排名第 #-，流通供应量为 622.09M BROAK。过去 24 小时内，BROAK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01340169，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BROAK 在过去一小时内波动了 +0.18%，过去7 天内波动了 -15.25%。过去一天，总交易量达到 --。

Broak on Base（BROAK）市场信息

市值 $ 25.43K$ 25.43K $ 25.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.43K$ 25.43K $ 25.43K 流通量 622.09M 622.09M 622.09M 总供应量 622,087,802.9426649 622,087,802.9426649 622,087,802.9426649

Broak on Base 的当前市值为 $ 25.43K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BROAK 的流通量为 622.09M，总供应量是 622087802.9426649，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.43K。