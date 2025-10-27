Broadcom xStock（AVGOX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 354.12 $ 354.12 $ 354.12 24H最低价 $ 357.43 $ 357.43 $ 357.43 24H最高价 24H最低价 $ 354.12$ 354.12 $ 354.12 24H最高价 $ 357.43$ 357.43 $ 357.43 历史最高 $ 372.62$ 372.62 $ 372.62 最低价 $ 282.47$ 282.47 $ 282.47 涨跌幅（1H） +0.60% 涨跌幅（1D） +0.69% 漲跌幅（7D） +2.08% 漲跌幅（7D） +2.08%

Broadcom xStock（AVGOX）当前实时价格为 $357.24。过去 24 小时内，AVGOX 的交易价格在 $ 354.12 至 $ 357.43 之间波动，市场活跃度显著。AVGOX 的历史最高价为 $ 372.62，历史最低价为 $ 282.47。

从短期表现来看，AVGOX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.60%，过去 24 小时内变动为 +0.69%，过去 7 天内累计变动为 +2.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Broadcom xStock（AVGOX）市场信息

市值 $ 839.38K$ 839.38K $ 839.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M 流通量 2.35K 2.35K 2.35K 总供应量 23,721.79129508 23,721.79129508 23,721.79129508

Broadcom xStock 的当前市值为 $ 839.38K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AVGOX 的流通量为 2.35K，总供应量是 23721.79129508，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.47M。