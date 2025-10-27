BRO on BASE（BRO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001999 $ 0.00001999 $ 0.00001999 24H最低价 $ 0.00002004 $ 0.00002004 $ 0.00002004 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001999$ 0.00001999 $ 0.00001999 24H最高价 $ 0.00002004$ 0.00002004 $ 0.00002004 历史最高 $ 0.00086283$ 0.00086283 $ 0.00086283 最低价 $ 0.00001866$ 0.00001866 $ 0.00001866 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.21% 漲跌幅（7D） -7.52% 漲跌幅（7D） -7.52%

BRO on BASE（BRO）当前实时价格为 $0.00002004。过去 24 小时内，BRO 的交易价格在 $ 0.00001999 至 $ 0.00002004 之间波动，市场活跃度显著。BRO 的历史最高价为 $ 0.00086283，历史最低价为 $ 0.00001866。

从短期表现来看，BRO 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.21%，过去 7 天内累计变动为 -7.52%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BRO on BASE（BRO）市场信息

市值 $ 17.90K$ 17.90K $ 17.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.72K$ 19.72K $ 19.72K 流通量 893.34M 893.34M 893.34M 总供应量 984,032,153.0 984,032,153.0 984,032,153.0

BRO on BASE 的当前市值为 $ 17.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BRO 的流通量为 893.34M，总供应量是 984032153.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.72K。