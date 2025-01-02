BRLA Digital BRLA 图标

BRLA Digital BRLA 价格 (BRLA)

USD

BRLA Digital BRLA (BRLA) 实时价格图表

$0.160252
$0.160252$0.160252
+0.10%(1D)

今天 BRLA Digital BRLA (BRLA) 的价格

今天 BRLA Digital BRLA (BRLA) 的实时价格为 0.160278 USD。目前其市值为 $ 773.16K USD。BRLA 兑换 USD 的价格为实时更新。
BRLA Digital BRLA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 203.93K USD
- BRLA Digital BRLA 当天价格变化为 +0.16%
- 其循环供应量为 4.82M USD

在获取 MEXC 上从 BRLA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 BRLA 价格信息的首选平台。

BRLA Digital BRLA (BRLA) 价格表现 USD

今天内，BRLA Digital BRLA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002592
在过去30天内，BRLA Digital BRLA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0029150080
在过去60天内，BRLA Digital BRLA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0078466338
在过去90天内，BRLA Digital BRLA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01963175698933592

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0002592+0.16%
30天$ -0.0029150080-1.81%
60天$ -0.0078466338-4.89%
90天$ -0.01963175698933592-10.91%

BRLA Digital BRLA (BRLA) 价格分析

BRLA Digital BRLA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.159902
$ 0.159902$ 0.159902

$ 0.161097
$ 0.161097$ 0.161097

$ 0.184061
$ 0.184061$ 0.184061

-0.02%

+0.16%

+0.08%

BRLA Digital BRLA (BRLA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 773.16K
$ 773.16K$ 773.16K

$ 203.93K
$ 203.93K$ 203.93K

4.82M
4.82M 4.82M

什么是BRLA Digital BRLA (BRLA)

BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

BRLA Digital BRLA (BRLA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 BRLA Digital BRLA (BRLA) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

BRLA 兑换为当地货币

1 BRLA 兑换 AUD
A$0.2564448
1 BRLA 兑换 GBP
0.1282224
1 BRLA 兑换 EUR
0.15386688
1 BRLA 兑换 USD
$0.160278
1 BRLA 兑换 MYR
RM0.71644266
1 BRLA 兑换 TRY
5.65941618
1 BRLA 兑换 JPY
¥25.12838484
1 BRLA 兑换 RUB
17.62897722
1 BRLA 兑换 INR
13.7438385
1 BRLA 兑换 IDR
Rp2,585.12867034
1 BRLA 兑换 PHP
9.2720823
1 BRLA 兑换 EGP
￡E.8.13891684
1 BRLA 兑换 BRL
R$1.01616252
1 BRLA 兑换 CAD
C$0.23080032
1 BRLA 兑换 BDT
19.153221
1 BRLA 兑换 NGN
248.10713844
1 BRLA 兑换 UAH
6.74129268
1 BRLA 兑换 VES
Bs8.174178
1 BRLA 兑换 PKR
Rs44.6454369
1 BRLA 兑换 KZT
84.13473054
1 BRLA 兑换 THB
฿5.49272706
1 BRLA 兑换 TWD
NT$5.26833786
1 BRLA 兑换 CHF
Fr0.1442502
1 BRLA 兑换 HKD
HK$1.24536006
1 BRLA 兑换 MAD
.د.م1.6188078