BRLA Digital BRLA 价格 (BRLA)
今天 BRLA Digital BRLA (BRLA) 的实时价格为 0.160278 USD。目前其市值为 $ 773.16K USD。BRLA 兑换 USD 的价格为实时更新。
BRLA Digital BRLA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 203.93K USD
- BRLA Digital BRLA 当天价格变化为 +0.16%
- 其循环供应量为 4.82M USD
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今天内，BRLA Digital BRLA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002592。
在过去30天内，BRLA Digital BRLA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0029150080。
在过去60天内，BRLA Digital BRLA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0078466338。
在过去90天内，BRLA Digital BRLA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01963175698933592。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0002592
|+0.16%
|30天
|$ -0.0029150080
|-1.81%
|60天
|$ -0.0078466338
|-4.89%
|90天
|$ -0.01963175698933592
|-10.91%
BRLA Digital BRLA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.02%
+0.16%
+0.08%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.
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|1 BRLA 兑换 AUD
A$0.2564448
|1 BRLA 兑换 GBP
￡0.1282224
|1 BRLA 兑换 EUR
€0.15386688
|1 BRLA 兑换 USD
$0.160278
|1 BRLA 兑换 MYR
RM0.71644266
|1 BRLA 兑换 TRY
₺5.65941618
|1 BRLA 兑换 JPY
¥25.12838484
|1 BRLA 兑换 RUB
₽17.62897722
|1 BRLA 兑换 INR
₹13.7438385
|1 BRLA 兑换 IDR
Rp2,585.12867034
|1 BRLA 兑换 PHP
₱9.2720823
|1 BRLA 兑换 EGP
￡E.8.13891684
|1 BRLA 兑换 BRL
R$1.01616252
|1 BRLA 兑换 CAD
C$0.23080032
|1 BRLA 兑换 BDT
৳19.153221
|1 BRLA 兑换 NGN
₦248.10713844
|1 BRLA 兑换 UAH
₴6.74129268
|1 BRLA 兑换 VES
Bs8.174178
|1 BRLA 兑换 PKR
Rs44.6454369
|1 BRLA 兑换 KZT
₸84.13473054
|1 BRLA 兑换 THB
฿5.49272706
|1 BRLA 兑换 TWD
NT$5.26833786
|1 BRLA 兑换 CHF
Fr0.1442502
|1 BRLA 兑换 HKD
HK$1.24536006
|1 BRLA 兑换 MAD
.د.م1.6188078