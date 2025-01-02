BRK690k 价格 (BRK)
今天 BRK690k (BRK) 的实时价格为 2,376.01 USD。目前其市值为 $ 237.60K USD。BRK 兑换 USD 的价格为实时更新。
BRK690k 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 260.20 USD
- BRK690k 当天价格变化为 +0.02%
- 其循环供应量为 100.00 USD
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今天内，BRK690k 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.374882。
在过去30天内，BRK690k 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -870.4721723880。
在过去60天内，BRK690k 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，BRK690k 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.374882
|+0.02%
|30天
|$ -870.4721723880
|-36.63%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
BRK690k 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.08%
+0.02%
-6.74%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BRK690k is a memecoin experiment inspired by the legendary growth of Berkshire Hathaway Class A stock ($BRK.A), which rose from $250 to $690k over four decades. Created by the fictional character Barren Wuffett, the project embraces humor, creativity, and innovation through its Price-Patterned Tokenomics™, exploring whether a stock-to-meme narrative can achieve similar growth. BRK690k is both a satirical commentary on traditional finance and a community-driven effort to blend memecoins and stock-inspired value trajectories.
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|1 BRK 兑换 AUD
A$3,801.616
|1 BRK 兑换 GBP
￡1,900.808
|1 BRK 兑换 EUR
€2,280.9696
|1 BRK 兑换 USD
$2,376.01
|1 BRK 兑换 MYR
RM10,620.7647
|1 BRK 兑换 TRY
₺83,896.9131
|1 BRK 兑换 JPY
¥372,344.5271
|1 BRK 兑换 RUB
₽264,901.3549
|1 BRK 兑换 INR
₹203,719.0974
|1 BRK 兑换 IDR
Rp38,322,736.5703
|1 BRK 兑换 PHP
₱137,666.0194
|1 BRK 兑换 EGP
￡E.120,630.0277
|1 BRK 兑换 BRL
R$14,731.262
|1 BRK 兑换 CAD
C$3,421.4544
|1 BRK 兑换 BDT
৳283,933.195
|1 BRK 兑换 NGN
₦3,672,337.2959
|1 BRK 兑换 UAH
₴100,053.7811
|1 BRK 兑换 VES
Bs121,176.51
|1 BRK 兑换 PKR
Rs662,193.987
|1 BRK 兑换 KZT
₸1,247,238.9293
|1 BRK 兑换 THB
฿81,425.8627
|1 BRK 兑换 TWD
NT$78,099.4487
|1 BRK 兑换 CHF
Fr2,138.409
|1 BRK 兑换 HKD
HK$18,461.5977
|1 BRK 兑换 MAD
.د.م24,021.4611