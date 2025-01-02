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Briun Armstrung 价格 (BRIUN)

USD

Briun Armstrung (BRIUN) 实时价格图表

$0.00112778
$0.00112778$0.00112778
+15.50%(1D)

今天 Briun Armstrung (BRIUN) 的价格

今天 Briun Armstrung (BRIUN) 的实时价格为 0.00112778 USD。目前其市值为 $ 882.52K USD。BRIUN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Briun Armstrung 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.99K USD
- Briun Armstrung 当天价格变化为 +15.54%
- 其循环供应量为 782.53M USD

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Briun Armstrung (BRIUN) 价格表现 USD

今天内，Briun Armstrung 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00015169
在过去30天内，Briun Armstrung 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005960384
在过去60天内，Briun Armstrung 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0015428449
在过去90天内，Briun Armstrung 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002807917872819612

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00015169+15.54%
30天$ -0.0005960384-52.85%
60天$ +0.0015428449+136.80%
90天$ +0.0002807917872819612+33.15%

Briun Armstrung (BRIUN) 价格分析

Briun Armstrung 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.00113319
$ 0.00113319$ 0.00113319

$ 0.0328559
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-0.14%

+15.54%

-3.41%

Briun Armstrung (BRIUN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 882.52K
$ 882.52K$ 882.52K

$ 10.99K
$ 10.99K$ 10.99K

782.53M
782.53M 782.53M

什么是Briun Armstrung (BRIUN)

Briun is the first deflationary memecoin on Base thanks to UniV3 fees used to buyback and burn supply.

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Briun Armstrung (BRIUN) 资源

官网

大家还在问：关于 Briun Armstrung (BRIUN) 的其他问题

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BRIUN 兑换为当地货币

1 BRIUN 兑换 AUD
A$0.001804448
1 BRIUN 兑换 GBP
0.000902224
1 BRIUN 兑换 EUR
0.0010826688
1 BRIUN 兑换 USD
$0.00112778
1 BRIUN 兑换 MYR
RM0.0050411766
1 BRIUN 兑换 TRY
0.0398219118
1 BRIUN 兑换 JPY
¥0.1768133484
1 BRIUN 兑换 RUB
0.1240445222
1 BRIUN 兑换 INR
0.096707135
1 BRIUN 兑换 IDR
Rp18.1899974534
1 BRIUN 兑换 PHP
0.065242073
1 BRIUN 兑换 EGP
￡E.0.0572686684
1 BRIUN 兑换 BRL
R$0.0071501252
1 BRIUN 兑换 CAD
C$0.0016240032
1 BRIUN 兑换 BDT
0.13476971
1 BRIUN 兑换 NGN
1.7457808844
1 BRIUN 兑换 UAH
0.0474344268
1 BRIUN 兑换 VES
Bs0.05751678
1 BRIUN 兑换 PKR
Rs0.314143119
1 BRIUN 兑换 KZT
0.5920055554
1 BRIUN 兑换 THB
฿0.0386490206
1 BRIUN 兑换 TWD
NT$0.0370701286
1 BRIUN 兑换 CHF
Fr0.001015002
1 BRIUN 兑换 HKD
HK$0.0087628506
1 BRIUN 兑换 MAD
.د.م0.011390578