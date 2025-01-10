Brightpool Finance BRIX 图标

Brightpool Finance BRIX 价格 (BRIX)

USD

Brightpool Finance BRIX (BRIX) 实时价格图表

$0.183839
$0.183839$0.183839
+3.30%(1D)

今天 Brightpool Finance BRIX (BRIX) 的价格

今天 Brightpool Finance BRIX (BRIX) 的实时价格为 0.183839 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BRIX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Brightpool Finance BRIX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 316.76 USD
- Brightpool Finance BRIX 当天价格变化为 +3.35%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 BRIX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 BRIX 价格信息的首选平台。

Brightpool Finance BRIX (BRIX) 价格表现 USD

今天内，Brightpool Finance BRIX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0059547
在过去30天内，Brightpool Finance BRIX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0205732938
在过去60天内，Brightpool Finance BRIX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1446714208
在过去90天内，Brightpool Finance BRIX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.07619630244725399

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0059547+3.35%
30天$ -0.0205732938-11.19%
60天$ +0.1446714208+78.69%
90天$ +0.07619630244725399+70.79%

Brightpool Finance BRIX (BRIX) 价格分析

Brightpool Finance BRIX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.177884
$ 0.177884$ 0.177884

$ 0.184253
$ 0.184253$ 0.184253

$ 0.307655
$ 0.307655$ 0.307655

-0.01%

+3.35%

-20.32%

Brightpool Finance BRIX (BRIX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 316.76
$ 316.76$ 316.76

0.00
0.00 0.00

什么是Brightpool Finance BRIX (BRIX)

$BRIX price rises when Ethereum prices jump around. Think of it as the crypto VIX, like Wall Street's volatility gauge, letting you profit from market swings.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Brightpool Finance BRIX (BRIX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Brightpool Finance BRIX (BRIX) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

BRIX 兑换为当地货币

1 BRIX 兑换 AUD
A$0.29598079
1 BRIX 兑换 GBP
0.14890959
1 BRIX 兑换 EUR
0.17648544
1 BRIX 兑换 USD
$0.183839
1 BRIX 兑换 MYR
RM0.82543711
1 BRIX 兑换 TRY
6.5079006
1 BRIX 兑换 JPY
¥29.03185488
1 BRIX 兑换 RUB
18.70561825
1 BRIX 兑换 INR
15.81199239
1 BRIX 兑换 IDR
Rp2,965.14474617
1 BRIX 兑换 PHP
10.74722794
1 BRIX 兑换 EGP
￡E.9.29306145
1 BRIX 兑换 BRL
R$1.11957951
1 BRIX 兑换 CAD
C$0.26472816
1 BRIX 兑换 BDT
22.42468122
1 BRIX 兑换 NGN
285.02030882
1 BRIX 兑换 UAH
7.77271292
1 BRIX 兑换 VES
Bs9.743467
1 BRIX 兑换 PKR
Rs51.19364633
1 BRIX 兑换 KZT
97.0118403
1 BRIX 兑换 THB
฿6.34796067
1 BRIX 兑换 TWD
NT$6.05565666
1 BRIX 兑换 CHF
Fr0.16729349
1 BRIX 兑换 HKD
HK$1.43026742
1 BRIX 兑换 MAD
.د.م1.84574356