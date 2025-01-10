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BrightID 价格 (BRIGHT)

USD

BrightID (BRIGHT) 实时价格图表

$0.01345504
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-0.20%(1D)

今天 BrightID (BRIGHT) 的价格

今天 BrightID (BRIGHT) 的实时价格为 0.01345504 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BRIGHT 兑换 USD 的价格为实时更新。
BrightID 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 769.66 USD
- BrightID 当天价格变化为 -0.27%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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BrightID (BRIGHT) 价格表现 USD

今天内，BrightID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，BrightID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016743868
在过去60天内，BrightID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018820210
在过去90天内，BrightID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001336654540191786

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.27%
30天$ -0.0016743868-12.44%
60天$ -0.0018820210-13.98%
90天$ -0.001336654540191786-9.03%

BrightID (BRIGHT) 价格分析

BrightID 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0131437
$ 0.0131437$ 0.0131437

$ 0.0135631
$ 0.0135631$ 0.0135631

$ 1.9
$ 1.9$ 1.9

+0.09%

-0.27%

-3.96%

BrightID (BRIGHT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 769.66
$ 769.66$ 769.66

0.00
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什么是BrightID (BRIGHT)

A DAO powered by 1Hive Gardens and Aragon technologies is the best structure to achieve this. $BRIGHT is the token that makes BrightDAO work. A fairdrop and ongoing fair distribution mechanisms (think BrightID-enabled faucets) are the best ways to allocate $BRIGHT. (A “fairdrop” simply means some or all rewards are given per person instead of per address.)

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BrightID (BRIGHT) 资源

官网

大家还在问：关于 BrightID (BRIGHT) 的其他问题

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BRIGHT 兑换为当地货币

1 BRIGHT 兑换 AUD
A$0.0216626144
1 BRIGHT 兑换 GBP
0.0108985824
1 BRIGHT 兑换 EUR
0.0129168384
1 BRIGHT 兑换 USD
$0.01345504
1 BRIGHT 兑换 MYR
RM0.0604131296
1 BRIGHT 兑换 TRY
0.476308416
1 BRIGHT 兑换 JPY
¥2.1248199168
1 BRIGHT 兑换 RUB
1.36905032
1 BRIGHT 兑换 INR
1.1572679904
1 BRIGHT 兑换 IDR
Rp217.0167438112
1 BRIGHT 兑换 PHP
0.7865816384
1 BRIGHT 兑换 EGP
￡E.0.680152272
1 BRIGHT 兑换 BRL
R$0.0819411936
1 BRIGHT 兑换 CAD
C$0.0193752576
1 BRIGHT 兑换 BDT
1.6412457792
1 BRIGHT 兑换 NGN
20.8604249152
1 BRIGHT 兑换 UAH
0.5688790912
1 BRIGHT 兑换 VES
Bs0.71311712
1 BRIGHT 兑换 PKR
Rs3.7468249888
1 BRIGHT 兑换 KZT
7.100224608
1 BRIGHT 兑换 THB
฿0.4646025312
1 BRIGHT 兑换 TWD
NT$0.4432090176
1 BRIGHT 兑换 CHF
Fr0.0122440864
1 BRIGHT 兑换 HKD
HK$0.1046802112
1 BRIGHT 兑换 MAD
.د.م0.1350886016