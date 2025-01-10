Bridged WETH 价格 (WETH)

USD

Bridged WETH (WETH) 实时价格图表

$3,300.13
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-0.60%(1D)

今天 Bridged WETH (WETH) 的价格

今天 Bridged WETH (WETH) 的实时价格为 3,300.13 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bridged WETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.23M USD
- Bridged WETH 当天价格变化为 -0.66%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Bridged WETH (WETH) 价格表现 USD

今天内，Bridged WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -22.041190955843
在过去30天内，Bridged WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -355.2015722380
在过去60天内，Bridged WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +158.5814769030
在过去90天内，Bridged WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +857.56099322083

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -22.041190955843-0.66%
30天$ -355.2015722380-10.76%
60天$ +158.5814769030+4.81%
90天$ +857.56099322083+35.11%

Bridged WETH (WETH) 价格分析

Bridged WETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,162.08
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$ 3,327.31
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$ 4,087.83
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-0.02%

-0.66%

-3.71%

Bridged WETH (WETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 11.23M
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什么是Bridged WETH (WETH)

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WETH 兑换为当地货币

1 WETH 兑换 AUD
A$5,313.2093
1 WETH 兑换 GBP
2,673.1053
1 WETH 兑换 EUR
3,201.1261
1 WETH 兑换 USD
$3,300.13
1 WETH 兑换 MYR
RM14,850.585
1 WETH 兑换 TRY
116,890.6046
1 WETH 兑换 JPY
¥520,265.4945
1 WETH 兑换 RUB
334,600.1807
1 WETH 兑换 INR
283,580.1709
1 WETH 兑换 IDR
Rp53,227,895.7739
1 WETH 兑换 PHP
192,826.5959
1 WETH 兑换 EGP
￡E.166,821.5715
1 WETH 兑换 BRL
R$19,932.7852
1 WETH 兑换 CAD
C$4,752.1872
1 WETH 兑换 BDT
402,549.8574
1 WETH 兑换 NGN
5,108,535.2374
1 WETH 兑换 UAH
139,892.5107
1 WETH 兑换 VES
Bs174,906.89
1 WETH 兑换 PKR
Rs920,274.2518
1 WETH 兑换 KZT
1,735,076.3488
1 WETH 兑换 THB
฿114,151.4967
1 WETH 兑换 TWD
NT$108,805.2861
1 WETH 兑换 CHF
Fr3,003.1183
1 WETH 兑换 HKD
HK$25,675.0114
1 WETH 兑换 MAD
.د.م33,199.3078