Bridged WETH 价格 (WETH)
今天 Bridged WETH (WETH) 的实时价格为 3,300.13 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bridged WETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.23M USD
- Bridged WETH 当天价格变化为 -0.66%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Bridged WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -22.041190955843。
在过去30天内，Bridged WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -355.2015722380。
在过去60天内，Bridged WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +158.5814769030。
在过去90天内，Bridged WETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +857.56099322083。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -22.041190955843
|-0.66%
|30天
|$ -355.2015722380
|-10.76%
|60天
|$ +158.5814769030
|+4.81%
|90天
|$ +857.56099322083
|+35.11%
Bridged WETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.02%
-0.66%
-3.71%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 WETH 兑换 AUD
A$5,313.2093
|1 WETH 兑换 GBP
￡2,673.1053
|1 WETH 兑换 EUR
€3,201.1261
|1 WETH 兑换 USD
$3,300.13
|1 WETH 兑换 MYR
RM14,850.585
|1 WETH 兑换 TRY
₺116,890.6046
|1 WETH 兑换 JPY
¥520,265.4945
|1 WETH 兑换 RUB
₽334,600.1807
|1 WETH 兑换 INR
₹283,580.1709
|1 WETH 兑换 IDR
Rp53,227,895.7739
|1 WETH 兑换 PHP
₱192,826.5959
|1 WETH 兑换 EGP
￡E.166,821.5715
|1 WETH 兑换 BRL
R$19,932.7852
|1 WETH 兑换 CAD
C$4,752.1872
|1 WETH 兑换 BDT
৳402,549.8574
|1 WETH 兑换 NGN
₦5,108,535.2374
|1 WETH 兑换 UAH
₴139,892.5107
|1 WETH 兑换 VES
Bs174,906.89
|1 WETH 兑换 PKR
Rs920,274.2518
|1 WETH 兑换 KZT
₸1,735,076.3488
|1 WETH 兑换 THB
฿114,151.4967
|1 WETH 兑换 TWD
NT$108,805.2861
|1 WETH 兑换 CHF
Fr3,003.1183
|1 WETH 兑换 HKD
HK$25,675.0114
|1 WETH 兑换 MAD
.د.م33,199.3078