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Bridged USDe 价格 (USDE)

USD

Bridged USDe (USDE) 实时价格图表

$0.999608
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0.00%(1D)

今天 Bridged USDe (USDE) 的价格

今天 Bridged USDe (USDE) 的实时价格为 0.999608 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。USDE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bridged USDe 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.88M USD
- Bridged USDe 当天价格变化为 -0.05%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Bridged USDe (USDE) 价格表现 USD

今天内，Bridged USDe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005670100147393
在过去30天内，Bridged USDe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0027983026
在过去60天内，Bridged USDe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014712230
在过去90天内，Bridged USDe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0008069600334767

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0005670100147393-0.05%
30天$ -0.0027983026-0.27%
60天$ -0.0014712230-0.14%
90天$ +0.0008069600334767+0.08%

Bridged USDe (USDE) 价格分析

Bridged USDe 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.993929
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$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

+0.11%

-0.05%

+0.14%

Bridged USDe (USDE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 2.88M
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什么是Bridged USDe (USDE)

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Bridged USDe (USDE) 资源

白皮书
官网

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USDE 兑换为当地货币

1 USDE 兑换 AUD
A$1.60936888
1 USDE 兑换 GBP
0.80968248
1 USDE 兑换 EUR
0.96961976
1 USDE 兑换 USD
$0.999608
1 USDE 兑换 MYR
RM4.498236
1 USDE 兑换 TRY
35.40611536
1 USDE 兑换 JPY
¥157.5882012
1 USDE 兑换 RUB
101.35025512
1 USDE 兑换 INR
85.89631544
1 USDE 兑换 IDR
Rp16,122.70742024
1 USDE 兑换 PHP
58.40709544
1 USDE 兑换 EGP
￡E.50.5301844
1 USDE 兑换 BRL
R$6.03763232
1 USDE 兑换 CAD
C$1.43943552
1 USDE 兑换 BDT
121.93218384
1 USDE 兑换 NGN
1,547.37319184
1 USDE 兑换 UAH
42.37338312
1 USDE 兑换 VES
Bs52.979224
1 USDE 兑换 PKR
Rs278.75068688
1 USDE 兑换 KZT
525.55390208
1 USDE 兑换 THB
฿34.57644072
1 USDE 兑换 TWD
NT$32.95707576
1 USDE 兑换 CHF
Fr0.90964328
1 USDE 兑换 HKD
HK$7.77695024
1 USDE 兑换 MAD
.د.م10.05605648