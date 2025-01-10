BRICS Chain 价格 (BRICS)
今天 BRICS Chain (BRICS) 的实时价格为 44.47 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BRICS 兑换 USD 的价格为实时更新。
BRICS Chain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 561.41K USD
- BRICS Chain 当天价格变化为 +1.20%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，BRICS Chain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.528423。
在过去30天内，BRICS Chain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6.1799380890。
在过去60天内，BRICS Chain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -13.1772214370。
在过去90天内，BRICS Chain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +25.441918395054278。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.528423
|+1.20%
|30天
|$ -6.1799380890
|-13.89%
|60天
|$ -13.1772214370
|-29.63%
|90天
|$ +25.441918395054278
|+133.71%
BRICS Chain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.37%
+1.20%
+19.72%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BRICS Chain has come to solve the fiat money problem by leveraging the blockchain technology. This is simply the perfect solution as the BRICS Chain Cryptocurrency will be pegged 1 to 1 with the BRICS currency. The BRICS coin price will be pegged 1 to 1 to the BRICS fiat currency which will reasonably be pegged to a unit of gold. This is to increase the usability of the currency.
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|1 BRICS 兑换 AUD
A$71.5967
|1 BRICS 兑换 GBP
￡36.0207
|1 BRICS 兑换 EUR
€42.6912
|1 BRICS 兑换 USD
$44.47
|1 BRICS 兑换 MYR
RM199.6703
|1 BRICS 兑换 TRY
₺1,574.238
|1 BRICS 兑换 JPY
¥7,022.7024
|1 BRICS 兑换 RUB
₽4,524.8225
|1 BRICS 兑换 INR
₹3,824.8647
|1 BRICS 兑换 IDR
Rp717,257.9641
|1 BRICS 兑换 PHP
₱2,599.7162
|1 BRICS 兑换 EGP
￡E.2,247.9585
|1 BRICS 兑换 BRL
R$270.8223
|1 BRICS 兑换 CAD
C$64.0368
|1 BRICS 兑换 BDT
৳5,424.4506
|1 BRICS 兑换 NGN
₦68,945.3986
|1 BRICS 兑换 UAH
₴1,880.1916
|1 BRICS 兑换 VES
Bs2,356.91
|1 BRICS 兑换 PKR
Rs12,383.5609
|1 BRICS 兑换 KZT
₸23,466.819
|1 BRICS 兑换 THB
฿1,535.5491
|1 BRICS 兑换 TWD
NT$1,464.8418
|1 BRICS 兑换 CHF
Fr40.4677
|1 BRICS 兑换 HKD
HK$345.9766
|1 BRICS 兑换 MAD
.د.م446.4788