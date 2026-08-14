BRICKTON 今日价格

BRICKTON (BRICK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.49%。当前 BRICK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BRICK。

BRICKTON 目前市值在 $ 16,902.29 排名第 #-，流通供应量为 996.01M BRICK。过去 24 小时内，BRICK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00120627，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BRICK 在过去一小时内波动了 +1.04%，过去7 天内波动了 -95.94%。过去一天，总交易量达到 --。

BRICKTON（BRICK）市场信息

市值 $ 16.90K$ 16.90K $ 16.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.90K$ 16.90K $ 16.90K 流通量 996.01M 996.01M 996.01M 总供应量 996,007,085.212472 996,007,085.212472 996,007,085.212472

BRICKTON 的当前市值为 $ 16.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BRICK 的流通量为 996.01M，总供应量是 996007085.212472，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.90K。