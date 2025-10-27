brickcoin（BRICK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00115065$ 0.00115065 $ 0.00115065 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.37% 涨跌幅（1D） +6.48% 漲跌幅（7D） -11.73% 漲跌幅（7D） -11.73%

brickcoin（BRICK）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BRICK 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BRICK 的历史最高价为 $ 0.00115065，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BRICK 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.37%，过去 24 小时内变动为 +6.48%，过去 7 天内累计变动为 -11.73%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

brickcoin（BRICK）市场信息

市值 $ 10.94K$ 10.94K $ 10.94K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.94K$ 10.94K $ 10.94K 流通量 994.72M 994.72M 994.72M 总供应量 994,721,357.493337 994,721,357.493337 994,721,357.493337

brickcoin 的当前市值为 $ 10.94K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BRICK 的流通量为 994.72M，总供应量是 994721357.493337，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.94K。