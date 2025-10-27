Brettwu（BRETTWU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.50% 涨跌幅（1D） -0.01% 漲跌幅（7D） -6.43% 漲跌幅（7D） -6.43%

Brettwu（BRETTWU）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BRETTWU 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BRETTWU 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BRETTWU 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.50%，过去 24 小时内变动为 -0.01%，过去 7 天内累计变动为 -6.43%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Brettwu（BRETTWU）市场信息

市值 $ 223.22K$ 223.22K $ 223.22K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 223.22K$ 223.22K $ 223.22K 流通量 413.57T 413.57T 413.57T 总供应量 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44

Brettwu 的当前市值为 $ 223.22K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BRETTWU 的流通量为 413.57T，总供应量是 413570833756849.44，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 223.22K。