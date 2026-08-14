Brent on SOL 今日价格

Brent on SOL (BRENT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BRENT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BRENT。

Brent on SOL 目前市值在 $ 166,836 排名第 #-，流通供应量为 998.87M BRENT。过去 24 小时内，BRENT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01410698，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BRENT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +6.48%。过去一天，总交易量达到 $ 98.61。

Brent on SOL（BRENT）市场信息

市值 $ 166.84K$ 166.84K $ 166.84K 成交量（24H） $ 98.61$ 98.61 $ 98.61 完全稀释市值 $ 166.84K$ 166.84K $ 166.84K 流通量 998.87M 998.87M 998.87M 总供应量 998,870,157.43252 998,870,157.43252 998,870,157.43252

Brent on SOL 的当前市值为 $ 166.84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 98.61。BRENT 的流通量为 998.87M，总供应量是 998870157.43252，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 166.84K。