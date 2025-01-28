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BRC App 价格 (BRCT)

USD

BRC App (BRCT) 实时价格图表

$0.00043103
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+36.70%(1D)

今天 BRC App (BRCT) 的价格

今天 BRC App (BRCT) 的实时价格为 0.00043117 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BRCT 兑换 USD 的价格为实时更新。
BRC App 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.95K USD
- BRC App 当天价格变化为 +36.98%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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BRC App (BRCT) 价格表现 USD

今天内，BRC App 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00011639
在过去30天内，BRC App 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001874483
在过去60天内，BRC App 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002369289
在过去90天内，BRC App 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005655560841914215

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00011639+36.98%
30天$ -0.0001874483-43.47%
60天$ -0.0002369289-54.95%
90天$ -0.0005655560841914215-56.74%

BRC App (BRCT) 价格分析

BRC App 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0002802
$ 0.0002802$ 0.0002802

$ 0.00124478
$ 0.00124478$ 0.00124478

$ 0.059017
$ 0.059017$ 0.059017

-24.11%

+36.98%

-38.16%

BRC App (BRCT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 9.95K
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什么是BRC App (BRCT)

BRC App is building a mobile application for the Bitcoin ecosystem, spread across 6 different products for mass retail audience.

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BRC App (BRCT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 BRC App (BRCT) 的其他问题

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BRCT 兑换为当地货币

1 BRCT 兑换 AUD
A$0.0006855603
1 BRCT 兑换 GBP
0.000344936
1 BRCT 兑换 EUR
0.0004096115
1 BRCT 兑换 USD
$0.00043117
1 BRCT 兑换 MYR
RM0.0018928363
1 BRCT 兑换 TRY
0.0154186392
1 BRCT 兑换 JPY
¥0.0670426233
1 BRCT 兑换 RUB
0.0419873346
1 BRCT 兑换 INR
0.0372746465
1 BRCT 兑换 IDR
Rp6.9543538651
1 BRCT 兑换 PHP
0.0252191333
1 BRCT 兑换 EGP
￡E.0.0216619808
1 BRCT 兑换 BRL
R$0.0025395913
1 BRCT 兑换 CAD
C$0.0006165731
1 BRCT 兑换 BDT
0.0525811815
1 BRCT 兑换 NGN
0.6664120403
1 BRCT 兑换 UAH
0.0181048283
1 BRCT 兑换 VES
Bs0.02414552
1 BRCT 兑换 PKR
Rs0.1202360662
1 BRCT 兑换 KZT
0.2228243443
1 BRCT 兑换 THB
฿0.0146080396
1 BRCT 兑换 TWD
NT$0.0142242983
1 BRCT 兑换 CHF
Fr0.000388053
1 BRCT 兑换 HKD
HK$0.0033545026
1 BRCT 兑换 MAD
.د.م0.0042987649