Brazilian real 今日价格

Brazilian real (WBRL) 今日实时价格为 $ 0.194195，过去 24 小时内变化了 0.71%。当前 WBRL 兑 USD 的汇率为 $ 0.194195 每 WBRL。

Brazilian real 目前市值在 $ 1,594,387 排名第 #-，流通供应量为 8.21M WBRL。过去 24 小时内，WBRL 的交易价格在 $ 0.192781（低点）和 $ 0.196208（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.227925，而历史最低价为 $ 0.144206。

短期表现方面，WBRL 在过去一小时内波动了 -0.59%，过去7 天内波动了 -1.21%。过去一天，总交易量达到 $ 1.36K。

Brazilian real（WBRL）市场信息

市值 $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M 成交量（24H） $ 1.36K$ 1.36K $ 1.36K 完全稀释市值 $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M 流通量 8.21M 8.21M 8.21M 总供应量 8,210,152.499999999 8,210,152.499999999 8,210,152.499999999

Brazilian real 的当前市值为 $ 1.59M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.36K。WBRL 的流通量为 8.21M，总供应量是 8210152.499999999，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.59M。