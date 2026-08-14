Brasa Staked FOGO 今日价格

Brasa Staked FOGO (STFOGO) 今日实时价格为 $ 0.01310033，过去 24 小时内变化了 0.99%。当前 STFOGO 兑 USD 的汇率为 $ 0.01310033 每 STFOGO。

Brasa Staked FOGO 目前市值在 $ 881,244 排名第 #-，流通供应量为 67.27M STFOGO。过去 24 小时内，STFOGO 的交易价格在 $ 0.01294033（低点）和 $ 0.01364443（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03649298，而历史最低价为 $ 0.0117084。

短期表现方面，STFOGO 在过去一小时内波动了 +0.24%，过去7 天内波动了 +4.05%。过去一天，总交易量达到 $ 28.48。

Brasa Staked FOGO（STFOGO）市场信息

市值 $ 881.24K$ 881.24K $ 881.24K 成交量（24H） $ 28.48$ 28.48 $ 28.48 完全稀释市值 $ 881.25K$ 881.25K $ 881.25K 流通量 67.27M 67.27M 67.27M 总供应量 67,268,240.54321027 67,268,240.54321027 67,268,240.54321027

Brasa Staked FOGO 的当前市值为 $ 881.24K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 28.48。STFOGO 的流通量为 67.27M，总供应量是 67268240.54321027，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 881.25K。