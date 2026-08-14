Brain On BNB AI 今日价格

Brain On BNB AI (BOBAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.76%。当前 BOBAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BOBAI。

Brain On BNB AI 目前市值在 $ 56,091 排名第 #-，流通供应量为 890.92M BOBAI。过去 24 小时内，BOBAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOBAI 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 +14.49%。过去一天，总交易量达到 --。

Brain On BNB AI（BOBAI）市场信息

市值 $ 56.09K$ 56.09K $ 56.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 56.09K$ 56.09K $ 56.09K 流通量 890.92M 890.92M 890.92M 总供应量 890,921,110.7712952 890,921,110.7712952 890,921,110.7712952

Brain On BNB AI 的当前市值为 $ 56.09K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOBAI 的流通量为 890.92M，总供应量是 890921110.7712952，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 56.09K。