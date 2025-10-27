bozo the bull（BOZO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00106071$ 0.00106071 $ 0.00106071 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +2.45% 涨跌幅（1D） +3.55% 漲跌幅（7D） -1.49% 漲跌幅（7D） -1.49%

bozo the bull（BOZO）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BOZO 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BOZO 的历史最高价为 $ 0.00106071，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BOZO 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.45%，过去 24 小时内变动为 +3.55%，过去 7 天内累计变动为 -1.49%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

bozo the bull（BOZO）市场信息

市值 $ 12.74K$ 12.74K $ 12.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.74K$ 12.74K $ 12.74K 流通量 999.75M 999.75M 999.75M 总供应量 999,752,425.19247 999,752,425.19247 999,752,425.19247

bozo the bull 的当前市值为 $ 12.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOZO 的流通量为 999.75M，总供应量是 999752425.19247，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.74K。