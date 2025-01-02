Bozo Benk 图标

Bozo Benk 价格 (BOZO)

USD

Bozo Benk (BOZO) 实时价格图表

$0.00878745
$0.00878745$0.00878745
+7.50%(1D)

今天 Bozo Benk (BOZO) 的价格

今天 Bozo Benk (BOZO) 的实时价格为 0.00878745 USD。目前其市值为 $ 7.03M USD。BOZO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bozo Benk 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 48.47K USD
- Bozo Benk 当天价格变化为 +7.54%
- 其循环供应量为 799.97M USD

在获取 MEXC 上从 BOZO兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 BOZO 价格信息的首选平台。

Bozo Benk (BOZO) 价格表现 USD

今天内，Bozo Benk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006162
在过去30天内，Bozo Benk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015937877
在过去60天内，Bozo Benk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019028519
在过去90天内，Bozo Benk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00952147282210475

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0006162+7.54%
30天$ -0.0015937877-18.13%
60天$ -0.0019028519-21.65%
90天$ -0.00952147282210475-52.00%

Bozo Benk (BOZO) 价格分析

Bozo Benk 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00795176
$ 0.00795176$ 0.00795176

$ 0.00902994
$ 0.00902994$ 0.00902994

$ 0.068165
$ 0.068165$ 0.068165

+2.40%

+7.54%

-23.13%

Bozo Benk (BOZO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 7.03M
$ 7.03M$ 7.03M

$ 48.47K
$ 48.47K$ 48.47K

799.97M
799.97M 799.97M

什么是Bozo Benk (BOZO)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Bozo Benk (BOZO) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Bozo Benk (BOZO) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

BOZO 兑换为当地货币

1 BOZO 兑换 AUD
A$0.01405992
1 BOZO 兑换 GBP
0.00702996
1 BOZO 兑换 EUR
0.008435952
1 BOZO 兑换 USD
$0.00878745
1 BOZO 兑换 MYR
RM0.0392799015
1 BOZO 兑换 TRY
0.3102848595
1 BOZO 兑换 JPY
¥1.377696411
1 BOZO 兑换 RUB
0.9665316255
1 BOZO 兑换 INR
0.7535238375
1 BOZO 兑换 IDR
Rp141.7330446735
1 BOZO 兑换 PHP
0.5083539825
1 BOZO 兑换 EGP
￡E.0.446226711
1 BOZO 兑换 BRL
R$0.055712433
1 BOZO 兑换 CAD
C$0.012653928
1 BOZO 兑换 BDT
1.050100275
1 BOZO 兑换 NGN
13.602796851
1 BOZO 兑换 UAH
0.369600147
1 BOZO 兑换 VES
Bs0.44815995
1 BOZO 兑换 PKR
Rs2.4477441975
1 BOZO 兑换 KZT
4.6127961285
1 BOZO 兑换 THB
฿0.3011459115
1 BOZO 兑换 TWD
NT$0.2888434815
1 BOZO 兑换 CHF
Fr0.007908705
1 BOZO 兑换 HKD
HK$0.0682784865
1 BOZO 兑换 MAD
.د.م0.088753245