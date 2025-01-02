Boysclub on Sui 价格 (BOYSS)
今天 Boysclub on Sui (BOYSS) 的实时价格为 0.00216585 USD。目前其市值为 $ 162.44K USD。BOYSS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Boysclub on Sui 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 263.06 USD
- Boysclub on Sui 当天价格变化为 +3.01%
- 其循环供应量为 75.00M USD
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今天内，Boysclub on Sui 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Boysclub on Sui 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012259544。
在过去60天内，Boysclub on Sui 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Boysclub on Sui 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+3.01%
|30天
|$ -0.0012259544
|-56.60%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Boysclub on Sui 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.14%
+3.01%
-19.31%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further.
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|1 BOYSS 兑换 AUD
A$0.00346536
|1 BOYSS 兑换 GBP
￡0.00173268
|1 BOYSS 兑换 EUR
€0.002079216
|1 BOYSS 兑换 USD
$0.00216585
|1 BOYSS 兑换 MYR
RM0.0096813495
|1 BOYSS 兑换 TRY
₺0.0764761635
|1 BOYSS 兑换 JPY
¥0.3394103535
|1 BOYSS 兑换 RUB
₽0.2414706165
|1 BOYSS 兑换 INR
₹0.185699979
|1 BOYSS 兑换 IDR
Rp34.9330596255
|1 BOYSS 兑换 PHP
₱0.125489349
|1 BOYSS 兑换 EGP
￡E.0.1099602045
|1 BOYSS 兑换 BRL
R$0.01342827
|1 BOYSS 兑换 CAD
C$0.003118824
|1 BOYSS 兑换 BDT
৳0.258819075
|1 BOYSS 兑换 NGN
₦3.3475161015
|1 BOYSS 兑换 UAH
₴0.0912039435
|1 BOYSS 兑换 VES
Bs0.11045835
|1 BOYSS 兑换 PKR
Rs0.603622395
|1 BOYSS 兑换 KZT
₸1.1369196405
|1 BOYSS 兑换 THB
฿0.0742236795
|1 BOYSS 兑换 TWD
NT$0.0711914895
|1 BOYSS 兑换 CHF
Fr0.001949265
|1 BOYSS 兑换 HKD
HK$0.0168286545
|1 BOYSS 兑换 MAD
.د.م0.0218967435