BoxBet 价格 (BXBT)
今天 BoxBet (BXBT) 的实时价格为 0.065738 USD。目前其市值为 $ 5.17M USD。BXBT 兑换 USD 的价格为实时更新。
BoxBet 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.04K USD
- BoxBet 当天价格变化为 +2.98%
- 其循环供应量为 78.58M USD
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今天内，BoxBet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00190033。
在过去30天内，BoxBet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0155810958。
在过去60天内，BoxBet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0350468670。
在过去90天内，BoxBet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01890974312602481。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00190033
|+2.98%
|30天
|$ -0.0155810958
|-23.70%
|60天
|$ +0.0350468670
|+53.31%
|90天
|$ +0.01890974312602481
|+40.38%
BoxBet 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.64%
+2.98%
-5.35%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BoxBet, a decentralized betting bot on Telegram, blends elements from Unibot and stake.com to create a unique, community-driven sports betting space. Central to its design is the BXBT token, functioning as a governance tool while maintaining a deflationary nature through a buy-and-burn approach. Specifically, 30% of projected revenue is dedicated to monthly buy-backs and burns of $BXBT, reinforcing user influence and the project's sustainable growth. Currently in live beta, BoxBet prioritizes user engagement and collective evolution in its development journey.
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|1 BXBT 兑换 AUD
A$0.1051808
|1 BXBT 兑换 GBP
￡0.0525904
|1 BXBT 兑换 EUR
€0.06310848
|1 BXBT 兑换 USD
$0.065738
|1 BXBT 兑换 MYR
RM0.29384886
|1 BXBT 兑换 TRY
₺2.32120878
|1 BXBT 兑换 JPY
¥10.30640364
|1 BXBT 兑换 RUB
₽7.23052262
|1 BXBT 兑换 INR
₹5.6370335
|1 BXBT 兑换 IDR
Rp1,060.29017414
|1 BXBT 兑换 PHP
₱3.8029433
|1 BXBT 兑换 EGP
￡E.3.33817564
|1 BXBT 兑换 BRL
R$0.41677892
|1 BXBT 兑换 CAD
C$0.09466272
|1 BXBT 兑换 BDT
৳7.855691
|1 BXBT 兑换 NGN
₦101.76110924
|1 BXBT 兑换 UAH
₴2.76494028
|1 BXBT 兑换 VES
Bs3.352638
|1 BXBT 兑换 PKR
Rs18.3113199
|1 BXBT 兑换 KZT
₸34.50784834
|1 BXBT 兑换 THB
฿2.25284126
|1 BXBT 兑换 TWD
NT$2.16080806
|1 BXBT 兑换 CHF
Fr0.0591642
|1 BXBT 兑换 HKD
HK$0.51078426
|1 BXBT 兑换 MAD
.د.م0.6639538