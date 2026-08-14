Bowyer App by Virtuals 今日价格

Bowyer App by Virtuals (BOWYER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.95%。当前 BOWYER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BOWYER。

Bowyer App by Virtuals 目前市值在 $ 64,750 排名第 #-，流通供应量为 1.00B BOWYER。过去 24 小时内，BOWYER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00162273，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOWYER 在过去一小时内波动了 +0.54%，过去7 天内波动了 -16.06%。过去一天，总交易量达到 --。

Bowyer App by Virtuals（BOWYER）市场信息

市值 $ 64.75K$ 64.75K $ 64.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 64.75K$ 64.75K $ 64.75K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bowyer App by Virtuals 的当前市值为 $ 64.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOWYER 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 64.75K。