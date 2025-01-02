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BountyMarketCap 价格 (BMC)

USD

BountyMarketCap (BMC) 实时价格图表

$0.076688
$0.076688$0.076688
+3.10%(1D)

今天 BountyMarketCap (BMC) 的价格

今天 BountyMarketCap (BMC) 的实时价格为 0.076688 USD。目前其市值为 $ 7.67M USD。BMC 兑换 USD 的价格为实时更新。
BountyMarketCap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.14K USD
- BountyMarketCap 当天价格变化为 +3.17%
- 其循环供应量为 100.00M USD

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BountyMarketCap (BMC) 价格表现 USD

今天内，BountyMarketCap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00235288
在过去30天内，BountyMarketCap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0036325188
在过去60天内，BountyMarketCap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0304900905
在过去90天内，BountyMarketCap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02369387468572439

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00235288+3.17%
30天$ -0.0036325188-4.73%
60天$ +0.0304900905+39.76%
90天$ +0.02369387468572439+44.71%

BountyMarketCap (BMC) 价格分析

BountyMarketCap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.074101
$ 0.074101$ 0.074101

$ 0.076776
$ 0.076776$ 0.076776

$ 0.488824
$ 0.488824$ 0.488824

+0.42%

+3.17%

+2.05%

BountyMarketCap (BMC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 7.67M
$ 7.67M$ 7.67M

$ 17.14K
$ 17.14K$ 17.14K

100.00M
100.00M 100.00M

什么是BountyMarketCap (BMC)

BountyMarketCap is a bounty stakes price-tracking website where Crypto projects listed by bounty market capitalization. It allows detecting promising projects and bounties at the earliest stage. BMC token allows to buy ad placements with a discount and to get a transparent revenue share.

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BountyMarketCap (BMC) 资源

官网

大家还在问：关于 BountyMarketCap (BMC) 的其他问题

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BMC 兑换为当地货币

1 BMC 兑换 AUD
A$0.1227008
1 BMC 兑换 GBP
0.0613504
1 BMC 兑换 EUR
0.07362048
1 BMC 兑换 USD
$0.076688
1 BMC 兑换 MYR
RM0.34279536
1 BMC 兑换 TRY
2.70785328
1 BMC 兑换 JPY
¥12.02314464
1 BMC 兑换 RUB
8.43491312
1 BMC 兑换 INR
6.575996
1 BMC 兑换 IDR
Rp1,236.90305264
1 BMC 兑换 PHP
4.4364008
1 BMC 兑换 EGP
￡E.3.89421664
1 BMC 兑换 BRL
R$0.48620192
1 BMC 兑换 CAD
C$0.11043072
1 BMC 兑换 BDT
9.164216
1 BMC 兑换 NGN
118.71149024
1 BMC 兑换 UAH
3.22549728
1 BMC 兑换 VES
Bs3.911088
1 BMC 兑换 PKR
Rs21.3614424
1 BMC 兑换 KZT
40.25583184
1 BMC 兑换 THB
฿2.62809776
1 BMC 兑换 TWD
NT$2.52073456
1 BMC 兑换 CHF
Fr0.0690192
1 BMC 兑换 HKD
HK$0.59586576
1 BMC 兑换 MAD
.د.م0.7745488