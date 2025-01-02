BountyMarketCap 价格 (BMC)
今天 BountyMarketCap (BMC) 的实时价格为 0.076688 USD。目前其市值为 $ 7.67M USD。BMC 兑换 USD 的价格为实时更新。
BountyMarketCap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.14K USD
- BountyMarketCap 当天价格变化为 +3.17%
- 其循环供应量为 100.00M USD
在获取 MEXC 上从 BMC兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 BMC 价格信息的首选平台。
今天内，BountyMarketCap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00235288。
在过去30天内，BountyMarketCap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0036325188。
在过去60天内，BountyMarketCap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0304900905。
在过去90天内，BountyMarketCap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02369387468572439。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00235288
|+3.17%
|30天
|$ -0.0036325188
|-4.73%
|60天
|$ +0.0304900905
|+39.76%
|90天
|$ +0.02369387468572439
|+44.71%
BountyMarketCap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.42%
+3.17%
+2.05%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BountyMarketCap is a bounty stakes price-tracking website where Crypto projects listed by bounty market capitalization. It allows detecting promising projects and bounties at the earliest stage. BMC token allows to buy ad placements with a discount and to get a transparent revenue share.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 BMC 兑换 AUD
A$0.1227008
|1 BMC 兑换 GBP
￡0.0613504
|1 BMC 兑换 EUR
€0.07362048
|1 BMC 兑换 USD
$0.076688
|1 BMC 兑换 MYR
RM0.34279536
|1 BMC 兑换 TRY
₺2.70785328
|1 BMC 兑换 JPY
¥12.02314464
|1 BMC 兑换 RUB
₽8.43491312
|1 BMC 兑换 INR
₹6.575996
|1 BMC 兑换 IDR
Rp1,236.90305264
|1 BMC 兑换 PHP
₱4.4364008
|1 BMC 兑换 EGP
￡E.3.89421664
|1 BMC 兑换 BRL
R$0.48620192
|1 BMC 兑换 CAD
C$0.11043072
|1 BMC 兑换 BDT
৳9.164216
|1 BMC 兑换 NGN
₦118.71149024
|1 BMC 兑换 UAH
₴3.22549728
|1 BMC 兑换 VES
Bs3.911088
|1 BMC 兑换 PKR
Rs21.3614424
|1 BMC 兑换 KZT
₸40.25583184
|1 BMC 兑换 THB
฿2.62809776
|1 BMC 兑换 TWD
NT$2.52073456
|1 BMC 兑换 CHF
Fr0.0690192
|1 BMC 兑换 HKD
HK$0.59586576
|1 BMC 兑换 MAD
.د.م0.7745488