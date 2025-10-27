BOUNCY BALL of OFiD Fun（E𝕏PB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.52% 涨跌幅（1D） +5.40% 漲跌幅（7D） +9.85% 漲跌幅（7D） +9.85%

BOUNCY BALL of OFiD Fun（E𝕏PB）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，E𝕏PB 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。E𝕏PB 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，E𝕏PB 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.52%，过去 24 小时内变动为 +5.40%，过去 7 天内累计变动为 +9.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BOUNCY BALL of OFiD Fun（E𝕏PB）市场信息

市值 $ 38.27K$ 38.27K $ 38.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 39.09K$ 39.09K $ 39.09K 流通量 978.28M 978.28M 978.28M 总供应量 999,432,327.764755 999,432,327.764755 999,432,327.764755

BOUNCY BALL of OFiD Fun 的当前市值为 $ 38.27K, 它过去 24 小时的交易量为 --。E𝕏PB 的流通量为 978.28M，总供应量是 999432327.764755，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 39.09K。