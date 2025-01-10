BounceBit BTC 价格 (BBTC)
今天 BounceBit BTC (BBTC) 的实时价格为 94,146 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BBTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
BounceBit BTC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 62.26K USD
- BounceBit BTC 当天价格变化为 +0.05%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 BBTC兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 BBTC 价格信息的首选平台。
今天内，BounceBit BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +42.68。
在过去30天内，BounceBit BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4,311.0394860000。
在过去60天内，BounceBit BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +15,761.0571768000。
在过去90天内，BounceBit BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +32,039.735066081776。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +42.68
|+0.05%
|30天
|$ -4,311.0394860000
|-4.57%
|60天
|$ +15,761.0571768000
|+16.74%
|90天
|$ +32,039.735066081776
|+51.59%
BounceBit BTC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.69%
+0.05%
-1.65%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BBTC is synthetic Bitcoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BounceBit natively supports liquid staking for BBTC. BBTC holders can stake their funds with node operators and receive a liquid staking derivative (LSD) as receipt for their contribution. This LSD can be restaked to infrastructure like BTC Bridge, oracles, data availability layers and more.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 BBTC 兑换 AUD
A$151,575.06
|1 BBTC 兑换 GBP
￡76,258.26
|1 BBTC 兑换 EUR
€91,321.62
|1 BBTC 兑换 USD
$94,146
|1 BBTC 兑换 MYR
RM423,657
|1 BBTC 兑换 TRY
₺3,334,651.32
|1 BBTC 兑换 JPY
¥14,842,116.9
|1 BBTC 兑换 RUB
₽9,545,462.94
|1 BBTC 兑换 INR
₹8,089,965.78
|1 BBTC 兑换 IDR
Rp1,518,483,658.38
|1 BBTC 兑换 PHP
₱5,500,950.78
|1 BBTC 兑换 EGP
￡E.4,759,080.3
|1 BBTC 兑换 BRL
R$568,641.84
|1 BBTC 兑换 CAD
C$135,570.24
|1 BBTC 兑换 BDT
৳11,483,929.08
|1 BBTC 兑换 NGN
₦145,736,125.08
|1 BBTC 兑换 UAH
₴3,990,848.94
|1 BBTC 兑换 VES
Bs4,989,738
|1 BBTC 兑换 PKR
Rs26,253,553.56
|1 BBTC 兑换 KZT
₸49,498,200.96
|1 BBTC 兑换 THB
฿3,256,510.14
|1 BBTC 兑换 TWD
NT$3,103,993.62
|1 BBTC 兑换 CHF
Fr85,672.86
|1 BBTC 兑换 HKD
HK$732,455.88
|1 BBTC 兑换 MAD
.د.م947,108.76