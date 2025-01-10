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BounceBit BTC 价格 (BBTC)

USD

BounceBit BTC (BBTC) 实时价格图表

$94,146
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今天 BounceBit BTC (BBTC) 的价格

今天 BounceBit BTC (BBTC) 的实时价格为 94,146 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BBTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
BounceBit BTC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 62.26K USD
- BounceBit BTC 当天价格变化为 +0.05%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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BounceBit BTC (BBTC) 价格表现 USD

今天内，BounceBit BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +42.68
在过去30天内，BounceBit BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4,311.0394860000
在过去60天内，BounceBit BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +15,761.0571768000
在过去90天内，BounceBit BTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +32,039.735066081776

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +42.68+0.05%
30天$ -4,311.0394860000-4.57%
60天$ +15,761.0571768000+16.74%
90天$ +32,039.735066081776+51.59%

BounceBit BTC (BBTC) 价格分析

BounceBit BTC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 90,156
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$ 95,184
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$ 111,168
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-0.69%

+0.05%

-1.65%

BounceBit BTC (BBTC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 62.26K
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什么是BounceBit BTC (BBTC)

BBTC is synthetic Bitcoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BounceBit natively supports liquid staking for BBTC. BBTC holders can stake their funds with node operators and receive a liquid staking derivative (LSD) as receipt for their contribution. This LSD can be restaked to infrastructure like BTC Bridge, oracles, data availability layers and more.

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BounceBit BTC (BBTC) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 BounceBit BTC (BBTC) 的其他问题

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BBTC 兑换为当地货币

1 BBTC 兑换 AUD
A$151,575.06
1 BBTC 兑换 GBP
76,258.26
1 BBTC 兑换 EUR
91,321.62
1 BBTC 兑换 USD
$94,146
1 BBTC 兑换 MYR
RM423,657
1 BBTC 兑换 TRY
3,334,651.32
1 BBTC 兑换 JPY
¥14,842,116.9
1 BBTC 兑换 RUB
9,545,462.94
1 BBTC 兑换 INR
8,089,965.78
1 BBTC 兑换 IDR
Rp1,518,483,658.38
1 BBTC 兑换 PHP
5,500,950.78
1 BBTC 兑换 EGP
￡E.4,759,080.3
1 BBTC 兑换 BRL
R$568,641.84
1 BBTC 兑换 CAD
C$135,570.24
1 BBTC 兑换 BDT
11,483,929.08
1 BBTC 兑换 NGN
145,736,125.08
1 BBTC 兑换 UAH
3,990,848.94
1 BBTC 兑换 VES
Bs4,989,738
1 BBTC 兑换 PKR
Rs26,253,553.56
1 BBTC 兑换 KZT
49,498,200.96
1 BBTC 兑换 THB
฿3,256,510.14
1 BBTC 兑换 TWD
NT$3,103,993.62
1 BBTC 兑换 CHF
Fr85,672.86
1 BBTC 兑换 HKD
HK$732,455.88
1 BBTC 兑换 MAD
.د.م947,108.76