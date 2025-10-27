Botanix Staked Bitcoin（STBTC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 112,195 $ 112,195 $ 112,195 24H最低价 $ 115,903 $ 115,903 $ 115,903 24H最高价 24H最低价 $ 112,195$ 112,195 $ 112,195 24H最高价 $ 115,903$ 115,903 $ 115,903 历史最高 $ 128,136$ 128,136 $ 128,136 最低价 $ 105,793$ 105,793 $ 105,793 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） +2.97% 漲跌幅（7D） +5.08% 漲跌幅（7D） +5.08%

Botanix Staked Bitcoin（STBTC）当前实时价格为 $115,869。过去 24 小时内，STBTC 的交易价格在 $ 112,195 至 $ 115,903 之间波动，市场活跃度显著。STBTC 的历史最高价为 $ 128,136，历史最低价为 $ 105,793。

从短期表现来看，STBTC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 +2.97%，过去 7 天内累计变动为 +5.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Botanix Staked Bitcoin（STBTC）市场信息

市值 $ 11.46M$ 11.46M $ 11.46M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.46M$ 11.46M $ 11.46M 流通量 98.93 98.93 98.93 总供应量 98.92772566732202 98.92772566732202 98.92772566732202

Botanix Staked Bitcoin 的当前市值为 $ 11.46M, 它过去 24 小时的交易量为 --。STBTC 的流通量为 98.93，总供应量是 98.92772566732202，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.46M。