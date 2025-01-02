BOSagora 价格 (BOA)
今天 BOSagora (BOA) 的实时价格为 0.01289854 USD。目前其市值为 $ 7.27M USD。BOA 兑换 USD 的价格为实时更新。
BOSagora 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 97.60K USD
- BOSagora 当天价格变化为 -0.04%
- 其循环供应量为 564.03M USD
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今天内，BOSagora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，BOSagora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0020601522。
在过去60天内，BOSagora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004300992。
在过去90天内，BOSagora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000995495880665066。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.04%
|30天
|$ -0.0020601522
|-15.97%
|60天
|$ +0.0004300992
|+3.33%
|90天
|$ -0.000995495880665066
|-7.16%
BOSagora 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.16%
-0.04%
-5.34%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation.
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|1 BOA 兑换 AUD
A$0.020637664
|1 BOA 兑换 GBP
￡0.010318832
|1 BOA 兑换 EUR
€0.0123825984
|1 BOA 兑换 USD
$0.01289854
|1 BOA 兑换 MYR
RM0.0576564738
|1 BOA 兑换 TRY
₺0.4554474474
|1 BOA 兑换 JPY
¥2.0222331012
|1 BOA 兑换 RUB
₽1.4187104146
|1 BOA 兑换 INR
₹1.106049805
|1 BOA 兑换 IDR
Rp208.0409386162
|1 BOA 兑换 PHP
₱0.746180539
|1 BOA 兑换 EGP
￡E.0.6549878612
|1 BOA 兑换 BRL
R$0.0817767436
|1 BOA 兑换 CAD
C$0.0185738976
|1 BOA 兑换 BDT
৳1.54137553
|1 BOA 兑换 NGN
₦19.9666819492
|1 BOA 兑换 UAH
₴0.5425125924
|1 BOA 兑换 VES
Bs0.65782554
|1 BOA 兑换 PKR
Rs3.592888317
|1 BOA 兑换 KZT
₸6.7708306022
|1 BOA 兑换 THB
฿0.4420329658
|1 BOA 兑换 TWD
NT$0.4239750098
|1 BOA 兑换 CHF
Fr0.011608686
|1 BOA 兑换 HKD
HK$0.1002216558
|1 BOA 兑换 MAD
.د.م0.130275254