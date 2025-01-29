Bored Candy City 价格 (CANDY)
今天 Bored Candy City (CANDY) 的实时价格为 0.00513867 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CANDY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bored Candy City 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 379.06 USD
- Bored Candy City 当天价格变化为 -0.78%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Bored Candy City 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Bored Candy City 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005844892。
在过去60天内，Bored Candy City 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0030433793。
在过去90天内，Bored Candy City 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.007811141091571527。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.78%
|30天
|$ -0.0005844892
|-11.37%
|60天
|$ -0.0030433793
|-59.22%
|90天
|$ -0.007811141091571527
|-60.31%
Bored Candy City 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.25%
-0.78%
+2.82%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Bored Candy City is a DEX & AMM, NFT collection & P2E mobile game on cronos chain (soon NFT marketplace)
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|1 CANDY 兑换 AUD
A$0.008221872
|1 CANDY 兑换 GBP
￡0.004110936
|1 CANDY 兑换 EUR
€0.0048817365
|1 CANDY 兑换 USD
$0.00513867
|1 CANDY 兑换 MYR
RM0.0225587613
|1 CANDY 兑换 TRY
₺0.1837074525
|1 CANDY 兑换 JPY
¥0.7998853722
|1 CANDY 兑换 RUB
₽0.50358966
|1 CANDY 兑换 INR
₹0.4449060486
|1 CANDY 兑换 IDR
Rp82.8817625901
|1 CANDY 兑换 PHP
₱0.3004066482
|1 CANDY 兑换 EGP
￡E.0.2580126207
|1 CANDY 兑换 BRL
R$0.0300612195
|1 CANDY 兑换 CAD
C$0.0073996848
|1 CANDY 兑换 BDT
৳0.6248108853
|1 CANDY 兑换 NGN
₦7.9792753893
|1 CANDY 兑换 UAH
₴0.2162866203
|1 CANDY 兑换 VES
Bs0.29290419
|1 CANDY 兑换 PKR
Rs1.4337403167
|1 CANDY 兑换 KZT
₸2.6570007102
|1 CANDY 兑换 THB
฿0.1736356593
|1 CANDY 兑换 TWD
NT$0.1688053095
|1 CANDY 兑换 CHF
Fr0.004624803
|1 CANDY 兑换 HKD
HK$0.0400302393
|1 CANDY 兑换 MAD
.د.م0.0514380867