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Borealis 价格 (BRL)

USD

Borealis (BRL) 实时价格图表

$0.01050292
$0.01050292$0.01050292
-7.00%(1D)

今天 Borealis (BRL) 的价格

今天 Borealis (BRL) 的实时价格为 0.01050292 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BRL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Borealis 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 30.20 USD
- Borealis 当天价格变化为 -7.08%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Borealis (BRL) 价格表现 USD

今天内，Borealis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00080035255376595
在过去30天内，Borealis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000826674
在过去60天内，Borealis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010582206
在过去90天内，Borealis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00080035255376595-7.08%
30天$ -0.0000826674-0.78%
60天$ -0.0010582206-10.07%
90天$ 0--

Borealis (BRL) 价格分析

Borealis 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01041712
$ 0.01041712$ 0.01041712

$ 0.01160553
$ 0.01160553$ 0.01160553

$ 111.52
$ 111.52$ 111.52

+0.13%

-7.08%

+3.63%

Borealis (BRL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 30.20
$ 30.20$ 30.20

0.00
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什么是Borealis (BRL)

Borealis is the token for the Auroraswap DeFi platform

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Borealis (BRL) 资源

官网

大家还在问：关于 Borealis (BRL) 的其他问题

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BRL 兑换为当地货币

1 BRL 兑换 AUD
A$0.016804672
1 BRL 兑换 GBP
0.0085073652
1 BRL 兑换 EUR
0.0100828032
1 BRL 兑换 USD
$0.01050292
1 BRL 兑换 MYR
RM0.0469480524
1 BRL 兑换 TRY
0.373903952
1 BRL 兑换 JPY
¥1.6330990308
1 BRL 兑换 RUB
1.0606898908
1 BRL 兑换 INR
0.9086076092
1 BRL 兑换 IDR
Rp172.1789888448
1 BRL 兑换 PHP
0.6137906448
1 BRL 兑换 EGP
￡E.0.5284019052
1 BRL 兑换 BRL
R$0.0633326076
1 BRL 兑换 CAD
C$0.0151242048
1 BRL 兑换 BDT
1.2806210356
1 BRL 兑换 NGN
16.3088291468
1 BRL 兑换 UAH
0.4435383116
1 BRL 兑换 VES
Bs0.56715768
1 BRL 兑换 PKR
Rs2.9288442712
1 BRL 兑换 KZT
5.57179906
1 BRL 兑换 THB
฿0.357624426
1 BRL 兑换 TWD
NT$0.3438656008
1 BRL 兑换 CHF
Fr0.009452628
1 BRL 兑换 HKD
HK$0.0817127176
1 BRL 兑换 MAD
.د.م0.1052392584