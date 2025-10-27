BOOPI（BOOPI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.0011365 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +2.35% 漲跌幅（7D） -25.58%

BOOPI（BOOPI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BOOPI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BOOPI 的历史最高价为 $ 0.0011365，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BOOPI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +2.35%，过去 7 天内累计变动为 -25.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BOOPI（BOOPI）市场信息

市值 $ 37.01K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 37.30K 流通量 947.57M 总供应量 954,938,221.1431489

BOOPI 的当前市值为 $ 37.01K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOOPI 的流通量为 947.57M，总供应量是 954938221.1431489，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 37.30K。