Bookie AI（BOOKIE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00036575 $ 0.00036575 $ 0.00036575 24H最低价 $ 0.00050448 $ 0.00050448 $ 0.00050448 24H最高价 24H最低价 $ 0.00036575$ 0.00036575 $ 0.00036575 24H最高价 $ 0.00050448$ 0.00050448 $ 0.00050448 历史最高 $ 0.00697224$ 0.00697224 $ 0.00697224 最低价 $ 0.00017727$ 0.00017727 $ 0.00017727 涨跌幅（1H） +6.64% 涨跌幅（1D） +29.40% 漲跌幅（7D） +34.30% 漲跌幅（7D） +34.30%

Bookie AI（BOOKIE）当前实时价格为 $0.00050653。过去 24 小时内，BOOKIE 的交易价格在 $ 0.00036575 至 $ 0.00050448 之间波动，市场活跃度显著。BOOKIE 的历史最高价为 $ 0.00697224，历史最低价为 $ 0.00017727。

从短期表现来看，BOOKIE 在过去 1 小时内的价格变动为 +6.64%，过去 24 小时内变动为 +29.40%，过去 7 天内累计变动为 +34.30%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bookie AI（BOOKIE）市场信息

市值 $ 366.67K$ 366.67K $ 366.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 504.48K$ 504.48K $ 504.48K 流通量 726.83M 726.83M 726.83M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bookie AI 的当前市值为 $ 366.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOOKIE 的流通量为 726.83M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 504.48K。