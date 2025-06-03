Book of Miggles 价格 (BOMI)
今天 Book of Miggles (BOMI) 的实时价格为 0.850924 USD。目前其市值为 $ 852.89K USD。BOMI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Book of Miggles 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Book of Miggles 当天价格变化为 +6.21%
- 其循环供应量为 1.00M USD
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今天内，Book of Miggles 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0497303。
在过去30天内，Book of Miggles 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Book of Miggles 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Book of Miggles 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0497303
|+6.21%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Book of Miggles 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.17%
+6.21%
-5.51%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem.
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|1 BOMI 兑换 VND
₫22,392.06506
|1 BOMI 兑换 AUD
A$1.31042296
|1 BOMI 兑换 GBP
￡0.62968376
|1 BOMI 兑换 EUR
€0.74030388
|1 BOMI 兑换 USD
$0.850924
|1 BOMI 兑换 MYR
RM3.60791776
|1 BOMI 兑换 TRY
₺33.3136746
|1 BOMI 兑换 JPY
¥121.75020592
|1 BOMI 兑换 RUB
₽67.00175576
|1 BOMI 兑换 INR
₹72.84760364
|1 BOMI 兑换 IDR
Rp13,949.57153856
|1 BOMI 兑换 KRW
₩1,172.07122684
|1 BOMI 兑换 PHP
₱47.38795756
|1 BOMI 兑换 EGP
￡E.42.25688584
|1 BOMI 兑换 BRL
R$4.82473908
|1 BOMI 兑换 CAD
C$1.16576588
|1 BOMI 兑换 BDT
৳104.01694976
|1 BOMI 兑换 NGN
₦1,346.39151748
|1 BOMI 兑换 UAH
₴35.3558922
|1 BOMI 兑换 VES
Bs81.688704
|1 BOMI 兑换 PKR
Rs239.35641196
|1 BOMI 兑换 KZT
₸435.91985596
|1 BOMI 兑换 THB
฿27.73161316
|1 BOMI 兑换 TWD
NT$25.53622924
|1 BOMI 兑换 AED
د.إ3.12289108
|1 BOMI 兑换 CHF
Fr0.69775768
|1 BOMI 兑换 HKD
HK$6.67124416
|1 BOMI 兑换 MAD
.د.م7.81999156
|1 BOMI 兑换 MXN
$16.37177776