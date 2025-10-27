Boochie by Matt Furie（BOOCHIE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +2.51% 涨跌幅（1D） +3.72% 漲跌幅（7D） -0.15% 漲跌幅（7D） -0.15%

Boochie by Matt Furie（BOOCHIE）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BOOCHIE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BOOCHIE 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BOOCHIE 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.51%，过去 24 小时内变动为 +3.72%，过去 7 天内累计变动为 -0.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Boochie by Matt Furie（BOOCHIE）市场信息

市值 $ 162.95K$ 162.95K $ 162.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 162.95K$ 162.95K $ 162.95K 流通量 420.69T 420.69T 420.69T 总供应量 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Boochie by Matt Furie 的当前市值为 $ 162.95K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOOCHIE 的流通量为 420.69T，总供应量是 420690000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 162.95K。