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Boo MirrorWorld 价格 (XBOO)

USD

Boo MirrorWorld (XBOO) 实时价格图表

$1.8
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+8.50%(1D)

今天 Boo MirrorWorld (XBOO) 的价格

今天 Boo MirrorWorld (XBOO) 的实时价格为 1.8 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XBOO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Boo MirrorWorld 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 258.67 USD
- Boo MirrorWorld 当天价格变化为 +8.59%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Boo MirrorWorld (XBOO) 价格表现 USD

今天内，Boo MirrorWorld 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.141488
在过去30天内，Boo MirrorWorld 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5924332800
在过去60天内，Boo MirrorWorld 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5622564600
在过去90天内，Boo MirrorWorld 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.158403223930977

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.141488+8.59%
30天$ -0.5924332800-32.91%
60天$ -0.5622564600-31.23%
90天$ -1.158403223930977-39.15%

Boo MirrorWorld (XBOO) 价格分析

Boo MirrorWorld 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.46
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$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 63.37
$ 63.37$ 63.37

+9.24%

+8.59%

-12.31%

Boo MirrorWorld (XBOO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 258.67
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什么是Boo MirrorWorld (XBOO)

Boo MirrorWorld (xBOO) are staked BOO tokens giving stakers compounding rewards from the SpookySwap DEX platform.

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Boo MirrorWorld (XBOO) 资源

官网

大家还在问：关于 Boo MirrorWorld (XBOO) 的其他问题

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XBOO 兑换为当地货币

1 XBOO 兑换 AUD
A$2.88
1 XBOO 兑换 GBP
1.458
1 XBOO 兑换 EUR
1.728
1 XBOO 兑换 USD
$1.8
1 XBOO 兑换 MYR
RM8.046
1 XBOO 兑换 TRY
64.08
1 XBOO 兑换 JPY
¥279.882
1 XBOO 兑换 RUB
181.782
1 XBOO 兑换 INR
155.718
1 XBOO 兑换 IDR
Rp29,508.192
1 XBOO 兑换 PHP
105.192
1 XBOO 兑换 EGP
￡E.90.558
1 XBOO 兑换 BRL
R$10.854
1 XBOO 兑换 CAD
C$2.592
1 XBOO 兑换 BDT
219.474
1 XBOO 兑换 NGN
2,795.022
1 XBOO 兑换 UAH
76.014
1 XBOO 兑换 VES
Bs97.2
1 XBOO 兑换 PKR
Rs501.948
1 XBOO 兑换 KZT
954.9
1 XBOO 兑换 THB
฿61.29
1 XBOO 兑换 TWD
NT$58.932
1 XBOO 兑换 CHF
Fr1.62
1 XBOO 兑换 HKD
HK$14.004
1 XBOO 兑换 MAD
.د.م18.036