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BonusBlock 价格 (BONUS)

USD

BonusBlock (BONUS) 实时价格图表

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+13.30%(1D)

今天 BonusBlock (BONUS) 的价格

今天 BonusBlock (BONUS) 的实时价格为 0.02582432 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BONUS 兑换 USD 的价格为实时更新。
BonusBlock 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 226.31K USD
- BonusBlock 当天价格变化为 +13.39%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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BonusBlock (BONUS) 价格表现 USD

今天内，BonusBlock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00304987
在过去30天内，BonusBlock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0098871378
在过去60天内，BonusBlock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0071392443
在过去90天内，BonusBlock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.017103336665016724

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00304987+13.39%
30天$ -0.0098871378-38.28%
60天$ -0.0071392443-27.64%
90天$ -0.017103336665016724-39.84%

BonusBlock (BONUS) 价格分析

BonusBlock 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02274096
$ 0.02274096$ 0.02274096

$ 0.02785077
$ 0.02785077$ 0.02785077

$ 0.949517
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+0.44%

+13.39%

-0.86%

BonusBlock (BONUS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 226.31K
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什么是BonusBlock (BONUS)

BonusBlock is addressing a key challenge: acquiring and onboarding high-quality users by leveraging an AI Model for wallet scoring and white-label solutions for Web3 projects. BONUS is the native utility token for on-chain quality user Marketplace

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

BonusBlock (BONUS) 资源

白皮书
官网

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BONUS 兑换为当地货币

1 BONUS 兑换 AUD
A$0.041318912
1 BONUS 兑换 GBP
0.0209176992
1 BONUS 兑换 EUR
0.0250495904
1 BONUS 兑换 USD
$0.02582432
1 BONUS 兑换 MYR
RM0.11620944
1 BONUS 兑换 TRY
0.9152139008
1 BONUS 兑换 JPY
¥4.0249785152
1 BONUS 兑换 RUB
2.6485422592
1 BONUS 兑换 INR
2.2358696256
1 BONUS 兑换 IDR
Rp423.3494404608
1 BONUS 兑换 PHP
1.512013936
1 BONUS 兑换 EGP
￡E.1.3012874848
1 BONUS 兑换 BRL
R$0.1554624064
1 BONUS 兑换 CAD
C$0.0369287776
1 BONUS 兑换 BDT
3.1237097472
1 BONUS 兑换 NGN
40.161982464
1 BONUS 兑换 UAH
1.0866873856
1 BONUS 兑换 VES
Bs1.39451328
1 BONUS 兑换 PKR
Rs7.1951720384
1 BONUS 兑换 KZT
13.6347244736
1 BONUS 兑换 THB
฿0.8930049856
1 BONUS 兑换 TWD
NT$0.8498783712
1 BONUS 兑换 CHF
Fr0.0235001312
1 BONUS 兑换 HKD
HK$0.2009132096
1 BONUS 兑换 MAD
.د.م0.2597926592