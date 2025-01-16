BonusBlock 价格 (BONUS)
今天 BonusBlock (BONUS) 的实时价格为 0.02582432 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BONUS 兑换 USD 的价格为实时更新。
BonusBlock 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 226.31K USD
- BonusBlock 当天价格变化为 +13.39%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，BonusBlock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00304987。
在过去30天内，BonusBlock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0098871378。
在过去60天内，BonusBlock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0071392443。
在过去90天内，BonusBlock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.017103336665016724。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00304987
|+13.39%
|30天
|$ -0.0098871378
|-38.28%
|60天
|$ -0.0071392443
|-27.64%
|90天
|$ -0.017103336665016724
|-39.84%
BonusBlock 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.44%
+13.39%
-0.86%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BonusBlock is addressing a key challenge: acquiring and onboarding high-quality users by leveraging an AI Model for wallet scoring and white-label solutions for Web3 projects. BONUS is the native utility token for on-chain quality user Marketplace
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|1 BONUS 兑换 AUD
A$0.041318912
|1 BONUS 兑换 GBP
￡0.0209176992
|1 BONUS 兑换 EUR
€0.0250495904
|1 BONUS 兑换 USD
$0.02582432
|1 BONUS 兑换 MYR
RM0.11620944
|1 BONUS 兑换 TRY
₺0.9152139008
|1 BONUS 兑换 JPY
¥4.0249785152
|1 BONUS 兑换 RUB
₽2.6485422592
|1 BONUS 兑换 INR
₹2.2358696256
|1 BONUS 兑换 IDR
Rp423.3494404608
|1 BONUS 兑换 PHP
₱1.512013936
|1 BONUS 兑换 EGP
￡E.1.3012874848
|1 BONUS 兑换 BRL
R$0.1554624064
|1 BONUS 兑换 CAD
C$0.0369287776
|1 BONUS 兑换 BDT
৳3.1237097472
|1 BONUS 兑换 NGN
₦40.161982464
|1 BONUS 兑换 UAH
₴1.0866873856
|1 BONUS 兑换 VES
Bs1.39451328
|1 BONUS 兑换 PKR
Rs7.1951720384
|1 BONUS 兑换 KZT
₸13.6347244736
|1 BONUS 兑换 THB
฿0.8930049856
|1 BONUS 兑换 TWD
NT$0.8498783712
|1 BONUS 兑换 CHF
Fr0.0235001312
|1 BONUS 兑换 HKD
HK$0.2009132096
|1 BONUS 兑换 MAD
.د.م0.2597926592