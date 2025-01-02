Bonsai Token 价格 (BONSAI)
今天 Bonsai Token (BONSAI) 的实时价格为 0.0115661 USD。目前其市值为 $ 3.84M USD。BONSAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bonsai Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 108.18K USD
- Bonsai Token 当天价格变化为 +4.99%
- 其循环供应量为 337.04M USD
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今天内，Bonsai Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00054973。
在过去30天内，Bonsai Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0016278221。
在过去60天内，Bonsai Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0159228775。
在过去90天内，Bonsai Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0065180589183906014。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00054973
|+4.99%
|30天
|$ +0.0016278221
|+14.07%
|60天
|$ +0.0159228775
|+137.67%
|90天
|$ +0.0065180589183906014
|+129.12%
Bonsai Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.63%
+4.99%
-3.62%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Bonsai is a cross-chain social token empowering creators across Lens, zkSync, and Base. The token was airdropped to power users of Lens Protocol, and has since become the de-facto currency across the ecosystem. Bonsai is being used as a monetization currency, a tipping currency, and to incentivize mints on leading NFT platforms. It is also an experimental ERC20/ERC721 hybrid, with 100k tokens granting the holder 1 Bonsai NFT.
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|1 BONSAI 兑换 AUD
A$0.01850576
|1 BONSAI 兑换 GBP
￡0.00925288
|1 BONSAI 兑换 EUR
€0.011103456
|1 BONSAI 兑换 USD
$0.0115661
|1 BONSAI 兑换 MYR
RM0.051700467
|1 BONSAI 兑换 TRY
₺0.408398991
|1 BONSAI 兑换 JPY
¥1.813911463
|1 BONSAI 兑换 RUB
₽1.272155339
|1 BONSAI 兑换 INR
₹0.991793075
|1 BONSAI 兑换 IDR
Rp186.549973883
|1 BONSAI 兑换 PHP
₱0.669098885
|1 BONSAI 兑换 EGP
￡E.0.587326558
|1 BONSAI 兑换 BRL
R$0.073329074
|1 BONSAI 兑换 CAD
C$0.016655184
|1 BONSAI 兑换 BDT
৳1.38214895
|1 BONSAI 兑换 NGN
₦17.904091478
|1 BONSAI 兑换 UAH
₴0.486470166
|1 BONSAI 兑换 VES
Bs0.5898711
|1 BONSAI 兑换 PKR
Rs3.221737155
|1 BONSAI 兑换 KZT
₸6.071392873
|1 BONSAI 兑换 THB
฿0.396370247
|1 BONSAI 兑换 TWD
NT$0.380177707
|1 BONSAI 兑换 CHF
Fr0.01040949
|1 BONSAI 兑换 HKD
HK$0.089868597
|1 BONSAI 兑换 MAD
.د.م0.11681761