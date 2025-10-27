Bonkyo（BONKYO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00514956$ 0.00514956 $ 0.00514956 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.37% 涨跌幅（1D） +3.72% 漲跌幅（7D） -8.33% 漲跌幅（7D） -8.33%

Bonkyo（BONKYO）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BONKYO 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BONKYO 的历史最高价为 $ 0.00514956，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BONKYO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.37%，过去 24 小时内变动为 +3.72%，过去 7 天内累计变动为 -8.33%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bonkyo（BONKYO）市场信息

市值 $ 137.26K$ 137.26K $ 137.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 137.26K$ 137.26K $ 137.26K 流通量 994.53M 994.53M 994.53M 总供应量 994,528,591.7322 994,528,591.7322 994,528,591.7322

Bonkyo 的当前市值为 $ 137.26K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BONKYO 的流通量为 994.53M，总供应量是 994528591.7322，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 137.26K。