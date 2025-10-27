BonkwifAmerica（BIF PARTY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000541 $ 0.00000541 $ 0.00000541 24H最低价 $ 0.00000556 $ 0.00000556 $ 0.00000556 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000541$ 0.00000541 $ 0.00000541 24H最高价 $ 0.00000556$ 0.00000556 $ 0.00000556 历史最高 $ 0.0000235$ 0.0000235 $ 0.0000235 最低价 $ 0.00000468$ 0.00000468 $ 0.00000468 涨跌幅（1H） -0.11% 涨跌幅（1D） +2.56% 漲跌幅（7D） +6.93% 漲跌幅（7D） +6.93%

BonkwifAmerica（BIF PARTY）当前实时价格为 $0.00000555。过去 24 小时内，BIF PARTY 的交易价格在 $ 0.00000541 至 $ 0.00000556 之间波动，市场活跃度显著。BIF PARTY 的历史最高价为 $ 0.0000235，历史最低价为 $ 0.00000468。

从短期表现来看，BIF PARTY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.11%，过去 24 小时内变动为 +2.56%，过去 7 天内累计变动为 +6.93%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BonkwifAmerica（BIF PARTY）市场信息

市值 $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K 流通量 998.41M 998.41M 998.41M 总供应量 998,408,849.313571 998,408,849.313571 998,408,849.313571

BonkwifAmerica 的当前市值为 $ 5.51K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BIF PARTY 的流通量为 998.41M，总供应量是 998408849.313571，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.51K。