Bonkers Meme Token（BNKRS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00153231$ 0.00153231 $ 0.00153231 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） +28.15% 漲跌幅（7D） +88.37% 漲跌幅（7D） +88.37%

Bonkers Meme Token（BNKRS）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BNKRS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BNKRS 的历史最高价为 $ 0.00153231，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BNKRS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 +28.15%，过去 7 天内累计变动为 +88.37%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bonkers Meme Token（BNKRS）市场信息

市值 $ 57.20K$ 57.20K $ 57.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 57.20K$ 57.20K $ 57.20K 流通量 566.33M 566.33M 566.33M 总供应量 566,325,329.657995 566,325,329.657995 566,325,329.657995

Bonkers Meme Token 的当前市值为 $ 57.20K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BNKRS 的流通量为 566.33M，总供应量是 566325329.657995，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 57.20K。