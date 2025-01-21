BonkEarn 价格 (BERN)
今天 BonkEarn (BERN) 的实时价格为 0.00362081 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BERN 兑换 USD 的价格为实时更新。
BonkEarn 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 24.58K USD
- BonkEarn 当天价格变化为 -3.28%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，BonkEarn 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000122877567493175。
在过去30天内，BonkEarn 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013167680。
在过去60天内，BonkEarn 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0028558563。
在过去90天内，BonkEarn 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0015017246081986724。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000122877567493175
|-3.28%
|30天
|$ -0.0013167680
|-36.36%
|60天
|$ -0.0028558563
|-78.87%
|90天
|$ +0.0015017246081986724
|+70.87%
BonkEarn 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+8.12%
-3.28%
+20.57%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 BERN 兑换 AUD
A$0.005793296
|1 BERN 兑换 GBP
￡0.0029328561
|1 BERN 兑换 EUR
€0.0034759776
|1 BERN 兑换 USD
$0.00362081
|1 BERN 兑换 MYR
RM0.0161850207
|1 BERN 兑换 TRY
₺0.128900836
|1 BERN 兑换 JPY
¥0.5629997469
|1 BERN 兑换 RUB
₽0.3656656019
|1 BERN 兑换 INR
₹0.3132362731
|1 BERN 兑换 IDR
Rp59.3575314864
|1 BERN 兑换 PHP
₱0.2116001364
|1 BERN 兑换 EGP
￡E.0.1821629511
|1 BERN 兑换 BRL
R$0.0218334843
|1 BERN 兑换 CAD
C$0.0052139664
|1 BERN 兑换 BDT
৳0.4414853633
|1 BERN 兑换 NGN
₦5.6223575599
|1 BERN 兑换 UAH
₴0.1529068063
|1 BERN 兑换 VES
Bs0.19552374
|1 BERN 兑换 PKR
Rs1.0096990766
|1 BERN 兑换 KZT
₸1.920839705
|1 BERN 兑换 THB
฿0.1232885805
|1 BERN 兑换 TWD
NT$0.1185453194
|1 BERN 兑换 CHF
Fr0.003258729
|1 BERN 兑换 HKD
HK$0.0281699018
|1 BERN 兑换 MAD
.د.م0.0362805162