BONKBOY（BONKBOY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -1.56% 涨跌幅（1D） +9.74% 漲跌幅（7D） -1.09% 漲跌幅（7D） -1.09%

BONKBOY（BONKBOY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BONKBOY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BONKBOY 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BONKBOY 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.56%，过去 24 小时内变动为 +9.74%，过去 7 天内累计变动为 -1.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BONKBOY（BONKBOY）市场信息

市值 $ 130.14K$ 130.14K $ 130.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 130.14K$ 130.14K $ 130.14K 流通量 999.81M 999.81M 999.81M 总供应量 999,812,269.152828 999,812,269.152828 999,812,269.152828

BONKBOY 的当前市值为 $ 130.14K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BONKBOY 的流通量为 999.81M，总供应量是 999812269.152828，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 130.14K。