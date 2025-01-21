Bonk Staked SOL 价格 (BONKSOL)
今天 Bonk Staked SOL (BONKSOL) 的实时价格为 254.48 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BONKSOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bonk Staked SOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 100.84K USD
- Bonk Staked SOL 当天价格变化为 -9.23%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Bonk Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -25.9018631954098。
在过去30天内，Bonk Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +75.9749276560。
在过去60天内，Bonk Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -19.0608064800。
在过去90天内，Bonk Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +80.21496028095764。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -25.9018631954098
|-9.23%
|30天
|$ +75.9749276560
|+29.85%
|60天
|$ -19.0608064800
|-7.49%
|90天
|$ +80.21496028095764
|+46.03%
Bonk Staked SOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.80%
-9.23%
+27.49%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator
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|1 BONKSOL 兑换 AUD
A$407.168
|1 BONKSOL 兑换 GBP
￡206.1288
|1 BONKSOL 兑换 EUR
€244.3008
|1 BONKSOL 兑换 USD
$254.48
|1 BONKSOL 兑换 MYR
RM1,137.5256
|1 BONKSOL 兑换 TRY
₺9,059.488
|1 BONKSOL 兑换 JPY
¥39,569.0952
|1 BONKSOL 兑换 RUB
₽25,699.9352
|1 BONKSOL 兑换 INR
₹22,015.0648
|1 BONKSOL 兑换 IDR
Rp4,171,802.6112
|1 BONKSOL 兑换 PHP
₱14,871.8112
|1 BONKSOL 兑换 EGP
￡E.12,802.8888
|1 BONKSOL 兑换 BRL
R$1,534.5144
|1 BONKSOL 兑换 CAD
C$366.4512
|1 BONKSOL 兑换 BDT
৳31,028.7464
|1 BONKSOL 兑换 NGN
₦395,153.9992
|1 BONKSOL 兑换 UAH
₴10,746.6904
|1 BONKSOL 兑换 VES
Bs13,741.92
|1 BONKSOL 兑换 PKR
Rs70,964.2928
|1 BONKSOL 兑换 KZT
₸135,001.64
|1 BONKSOL 兑换 THB
฿8,665.044
|1 BONKSOL 兑换 TWD
NT$8,331.6752
|1 BONKSOL 兑换 CHF
Fr229.032
|1 BONKSOL 兑换 HKD
HK$1,979.8544
|1 BONKSOL 兑换 MAD
.د.م2,549.8896