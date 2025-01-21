Bonk Staked SOL 价格 (BONKSOL)

USD

Bonk Staked SOL (BONKSOL) 实时价格图表

$254.48
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-9.20%(1D)

今天 Bonk Staked SOL (BONKSOL) 的价格

今天 Bonk Staked SOL (BONKSOL) 的实时价格为 254.48 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BONKSOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bonk Staked SOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 100.84K USD
- Bonk Staked SOL 当天价格变化为 -9.23%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Bonk Staked SOL (BONKSOL) 价格表现 USD

今天内，Bonk Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -25.9018631954098
在过去30天内，Bonk Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +75.9749276560
在过去60天内，Bonk Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -19.0608064800
在过去90天内，Bonk Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +80.21496028095764

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -25.9018631954098-9.23%
30天$ +75.9749276560+29.85%
60天$ -19.0608064800-7.49%
90天$ +80.21496028095764+46.03%

Bonk Staked SOL (BONKSOL) 价格分析

Bonk Staked SOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 250.59
$ 250.59$ 250.59

$ 292.27
$ 292.27$ 292.27

$ 312.7
$ 312.7$ 312.7

+0.80%

-9.23%

+27.49%

Bonk Staked SOL (BONKSOL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.84K
$ 100.84K$ 100.84K

0.00
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什么是Bonk Staked SOL (BONKSOL)

bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Bonk Staked SOL (BONKSOL) 资源

官网

大家还在问：关于 Bonk Staked SOL (BONKSOL) 的其他问题

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BONKSOL 兑换为当地货币

1 BONKSOL 兑换 AUD
A$407.168
1 BONKSOL 兑换 GBP
206.1288
1 BONKSOL 兑换 EUR
244.3008
1 BONKSOL 兑换 USD
$254.48
1 BONKSOL 兑换 MYR
RM1,137.5256
1 BONKSOL 兑换 TRY
9,059.488
1 BONKSOL 兑换 JPY
¥39,569.0952
1 BONKSOL 兑换 RUB
25,699.9352
1 BONKSOL 兑换 INR
22,015.0648
1 BONKSOL 兑换 IDR
Rp4,171,802.6112
1 BONKSOL 兑换 PHP
14,871.8112
1 BONKSOL 兑换 EGP
￡E.12,802.8888
1 BONKSOL 兑换 BRL
R$1,534.5144
1 BONKSOL 兑换 CAD
C$366.4512
1 BONKSOL 兑换 BDT
31,028.7464
1 BONKSOL 兑换 NGN
395,153.9992
1 BONKSOL 兑换 UAH
10,746.6904
1 BONKSOL 兑换 VES
Bs13,741.92
1 BONKSOL 兑换 PKR
Rs70,964.2928
1 BONKSOL 兑换 KZT
135,001.64
1 BONKSOL 兑换 THB
฿8,665.044
1 BONKSOL 兑换 TWD
NT$8,331.6752
1 BONKSOL 兑换 CHF
Fr229.032
1 BONKSOL 兑换 HKD
HK$1,979.8544
1 BONKSOL 兑换 MAD
.د.م2,549.8896