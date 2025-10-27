Bonk Level Saviour（SAVIOUR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 
24H最低价 $ 0.0170861
24H最高价 $ 0.0176489
历史最高 $ 0.04502769
最低价 $ 0.01567175
涨跌幅（1H） --
涨跌幅（1D） +1.77%
漲跌幅（7D） +5.59%

Bonk Level Saviour（SAVIOUR）当前实时价格为 $0.01755221。过去 24 小时内，SAVIOUR 的交易价格在 $ 0.0170861 至 $ 0.0176489 之间波动，市场活跃度显著。SAVIOUR 的历史最高价为 $ 0.04502769，历史最低价为 $ 0.01567175。

从短期表现来看，SAVIOUR 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +1.77%，过去 7 天内累计变动为 +5.59%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bonk Level Saviour（SAVIOUR）市场信息

市值 $ 298.34K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 298.34K
流通量 17.00M
总供应量 16,997,540.75172

Bonk Level Saviour 的当前市值为 $ 298.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SAVIOUR 的流通量为 17.00M，总供应量是 16997540.75172，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 298.34K。