Bonk Index（BNKK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00264481$ 0.00264481 $ 0.00264481 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +6.06% 漲跌幅（7D） -4.43% 漲跌幅（7D） -4.43%

Bonk Index（BNKK）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BNKK 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BNKK 的历史最高价为 $ 0.00264481，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BNKK 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +6.06%，过去 7 天内累计变动为 -4.43%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bonk Index（BNKK）市场信息

市值 $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 总供应量 999,910,524.574791 999,910,524.574791 999,910,524.574791

Bonk Index 的当前市值为 $ 11.98K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BNKK 的流通量为 999.91M，总供应量是 999910524.574791，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.98K。