BOMO on Base 今日价格

BOMO on Base (BOMO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.50%。当前 BOMO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BOMO。

BOMO on Base 目前市值在 $ 16,419.57 排名第 #-，流通供应量为 381.00M BOMO。过去 24 小时内，BOMO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02199245，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOMO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -15.29%。过去一天，总交易量达到 --。

BOMO on Base（BOMO）市场信息

市值 $ 16.42K$ 16.42K $ 16.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.42K$ 16.42K $ 16.42K 流通量 381.00M 381.00M 381.00M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

BOMO on Base 的当前市值为 $ 16.42K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOMO 的流通量为 381.00M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.42K。